【今週の運勢】2026年1月第4週の「おひつじ座（牡羊座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

写真拡大

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月19日〜1月25日の運勢を西洋占星術で占います。

おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）

お手並み拝見。
観察と分析。

焦りと羨望のサイン。

知り合いの無謀に思えるチャレンジが成功したり、一緒に頑張ってきた仲間が決断して離れていったりしそう。一緒に動くべきだったかもしれない、そんな思いに捉われそうです。

でも、人の数だけ、運命はあるもの。あなたはあなたの道を行けばいいのです。誰かの成功はわが事のように喜び、失敗や行き詰まりは共に対策を考えることで、見えないつながりは生まれています。

嫉妬は、ハッキリ言葉に出す方がスマート。本音で付き合える親友に進化するはず。オフは、映画がよい気分転換に。

愛は、別行動アリで自由度高く！
(文:章月 綾乃（占いガイド）)