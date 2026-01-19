おひつじ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年1月19日〜1月25日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月19日〜1月25日の運勢を西洋占星術で占います。
観察と分析。
焦りと羨望のサイン。
知り合いの無謀に思えるチャレンジが成功したり、一緒に頑張ってきた仲間が決断して離れていったりしそう。一緒に動くべきだったかもしれない、そんな思いに捉われそうです。
でも、人の数だけ、運命はあるもの。あなたはあなたの道を行けばいいのです。誰かの成功はわが事のように喜び、失敗や行き詰まりは共に対策を考えることで、見えないつながりは生まれています。
嫉妬は、ハッキリ言葉に出す方がスマート。本音で付き合える親友に進化するはず。オフは、映画がよい気分転換に。
愛は、別行動アリで自由度高く！
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）お手並み拝見。
