元お笑いコンビ・尼神インターの誠子さんは1月17日、自身のInstagramを更新。最新ショットに驚きの声が上がっています。

元お笑いコンビ・尼神インターの誠子さんは1月17日、自身のInstagramを更新。赤ちゃんとのツーショットを公開しました。

【写真】誠子が赤ちゃんを抱く姿

「ほんま素敵な人やぁ」

「神戸の人や街のために私にできることは全部したいです。関西に移住する理由のひとつです。1995.1.17」とつづり、写真を3枚載せている誠子さん。1枚目は誠子さんが小さな子を抱く姿で、誠子さんは満面の笑みを見せています。

2枚目は一緒に歩く姿で、子どもの背丈に合わせて身をかがめている誠子さんの優しさが伝わってきます。3枚目は子どもに食事を食べさせようとする姿です。

コメントでは、「会いたい〜ほんま素敵な人やぁ」「え！！お子様いたんですか！？」「神戸出身在住からするととても嬉しい言葉です」「ステキ」「おかえりなさい」と、さまざまな反応が寄せられました。

「離れるのはすごく寂しいけれど」

13日には「東京ともだち。離れるのはすごく寂しいけれど　みんなに京都を案内するのがすごく楽しみです」と、現在の心境をつづっていた誠子さん。2025年12月17日の投稿で京都に引っ越すことを明かしています。移住後の更新も楽しみですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)