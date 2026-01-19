2026年1月第4週の12星座占いです。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月19日〜1月25日の運勢を西洋占星術で占います。

やぎ座の新月からスタートする1週間です。

長期的な目標や計画が生まれ、それを実現させるためのアイデアが無限に湧いてくるでしょう。

太陽、水星、火星はみずがめ座入りをして、先行する冥王星と重なっていきます。ちょっとしたきっかけで、人生がガラッと変わっていく人も増えそう。無限の可能性を求めていきましょう。


おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）

お手並み拝見。
観察と分析。

おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）

続きのススメ。
さらなる展開を。

ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）

修正をかけて、
納得のいく形へ。

かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）

過去との決別がテーマ。
新スタートを切って。

しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）

共存共栄がテーマ。
サービス精神を発揮して。

おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）

準備と下調べ。
段取りよく進めて。

てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）

セルフプロデュースのススメ。
魅せるスタイルで。

さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）

狭く濃く。
快適さ優先で。

いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）

気まぐれムード。
心のままに軽やかに。

やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）

シンプルスタイルで、
もっと自由に！

みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）

直感＆突撃で、
スパッと道を切り開いて。

うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）

思いがけないことが起こるかも？
流れに身を任せていきましょう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)