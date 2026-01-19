読むのが難しいと思う「栃木県の自治体」ランキング！ 2位「那珂川町」、1位は？【2026年調査】
日頃から見聞きしている地名であっても、改めて漢字表記を眺めてみると意外な読み方に驚かされることが少なくありません。漢字の成り立ちや歴史の深さを感じさせる、一筋縄ではいかない自治体名が注目を集めています。
All About ニュース編集部では、2025年1月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「栃木県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「見慣れない字面で馴染みがないから」（30代女性／東京都）、「あまり見ない漢字が入っていて読み方がわからないため」（30代女性／埼玉県）、「2つ目の漢字が分からなかった」（40代女性／島根県）といった声が集まりました。
回答者からは「漢字の読み方を知らない、または音訓どちらが正しいかわからない」（20代男性／愛知県）、「壬が読めない」（40代男性／長野県）、「画数は少なくてシンプルな字面なのに全然読めないからです」（40代女性／福井県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2025年1月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「栃木県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
2位：那珂川町（なかがわまち）／61票那珂川町は栃木県北東部に位置し、清流・那珂川が流れる自然豊かな町です。北部に位置する小砂地区は「日本で最も美しい村」連合に加盟し、馬頭温泉郷や隈研吾氏設計の美術館など、芸術と癒やしが共存しています。「那珂」の漢字はなじみが薄く、初見で「なか」と読むのは容易ではない難読地名です。
回答者からは「見慣れない字面で馴染みがないから」（30代女性／東京都）、「あまり見ない漢字が入っていて読み方がわからないため」（30代女性／埼玉県）、「2つ目の漢字が分からなかった」（40代女性／島根県）といった声が集まりました。
1位：壬生町（みぶまち）／74票1位は壬生町。県中南部に位置し、現在は「おもちゃのまち」としても有名です。最大の難読ポイントは「壬」という漢字。「じん」と読みがちですが、一文字で「み」と読ませる独特の響きは、予備知識がないと正解に辿り着くのが非常に難しい「初見殺し」の地名です。
回答者からは「漢字の読み方を知らない、または音訓どちらが正しいかわからない」（20代男性／愛知県）、「壬が読めない」（40代男性／長野県）、「画数は少なくてシンプルな字面なのに全然読めないからです」（40代女性／福井県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)