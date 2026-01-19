¡Ö·òµ¤²á¤®¤Þ¤¹¡×ÀÄÅÄÅµ»Ò¡¢°¦¸¤¤Î»à¤òÊó¹ð¡Ö¾®¤µ¤¤¿ÈÂÎ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¹¬¤»¤ÊÀ¸³¶¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÄÅÄÅµ»Ò¤µ¤ó¤Ï1·î17Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£°¦¸¤¤¬Ìó15ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿°¦¸¤¤Î»Ñ
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎ¹Î©¤Á¤ò¸«Á÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÆú¤Î¶¶¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Çcherry¤Ë²ñ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¡¢¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢cherry¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤â¹¬¤»¤Ê¥ï¥óÀ¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Á¥§¥ê¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¾®¤µ¤¤¿ÈÂÎ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖCherry¤Á¤ã¤ó¤Ï¶ÌÃÖ²È¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¡¢¹¬¤»¤ÊÀ¸³¶¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ä¥¢¡¼½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ·òµ¤²á¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
「心よりご冥福をお祈りします」「1/15 深夜にcherryが亡くなりました」と報告した青田さん。「15歳10ヶ月でした」とのことです。投稿には愛犬への愛情が伝わってくる写真を1枚載せています。
¡Öº£Ä«¡¢Æú¤¬¥Á¥§¥ê¡¼¤òÊñ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×2025Ç¯1·î2Æü¤Ë¤Ï¡Öº£Ä«¡¢Æú¤¬¥Á¥§¥ê¡¼¤òÊñ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢°¦¸¤¤ËÆú¿§¤Î¸÷¤¬¤«¤«¤ë»Ñ¤ò1Ëç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÄÅÄ¤µ¤ó¡£¤È¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
