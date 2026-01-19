近畿北部は２１日（水）から大雪か　“警報級”のおそれも…　気象台が注意呼びかけ　２４時間降雪量は近畿北部山地で５０センチ見込み　

気象台は京都府や兵庫県、滋賀県といった近畿北部について、２１日（水）午後から２２日（木）頃にかけて大雪となる見込みだと発表しました。雪雲が予想より発達した場合は警報級の大雪となる可能性もあるということです。

気象台では、積雪や路面の凍結による交通障害に十分注意するよう呼び掛けています。



気象台によりますと、日本海から東に進む低気圧が発達しながら千島近海に進む影響で２０日（火）、日本付近が次第に冬型の気圧配置となり、２１日（水）は強い冬型の気圧配置となる見込みです。





近畿地方の上空約１５００メートルには氷点下１２度以下の強い寒気が流れ込む見込みで、強い冬型の気圧配置は２５日（日）頃にかけて続くとみられています。２１日（水）６時から２２日（木）６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、次のようになっています。近畿北部山地 ５０センチ近畿北部平地 ４０センチ近畿中部山地 ３０センチ近畿中部平地 １０センチ近畿南部山地 ７センチ▼雪雲が予想より発達した場合は警報級の大雪となる可能性も…特に近畿北部では、２１日（水）午後から２２日（木）頃は短時間に降雪が強まるおそれがあり大雪となる予想となっていて、雪雲が予想より発達した場合は警報級の大雪となる可能性もあるということです。また、その後も降雪が続き、降雪量はさらに多くなるおそれもあるということです。気象台では、積雪や路面の凍結による交通障害や今後発表される防災気象情報に十分注意するよう呼び掛けています。具体的な注意点は次の通りです。・電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。・ビニールハウスは倒壊のおそれがあるため、注意してください。・カーポートなどの簡易な建築物や老朽化している建築物などは倒壊のおそれがあるため、近寄らないよう注意してください。・農作物の管理に注意してください。