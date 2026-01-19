ラグビー・リーグワン1部の静岡は19日、25―26年シーズンの新加入選手を発表した。

LO能勢涼太郎（近大）、CTB奈須貴大（京産大）、WTB御池蓮二（立命大）、WTB/CTBハインリッヒ・フルックス（立正大）の4選手。各選手のプロフィールを紹介するとともに、リリースにはそれぞれの評価も明記した。

・LO能勢涼太郎（近大）

チームの日本人LOでは一番の長身だが、高さだけでなくスピードも魅力の選手。U20、U23日本代表への選出経験も有す。強みのセットプレーを伸ばし、コリジョンを鍛えて試合出場へ

・CTB奈須貴大（京産大）

足腰の強さとフィジカルでアタック、ディフェンス共に活躍が期待される選手。複数のポジションをカバーできるうえに、左足のロングキックも大きな武器

・WTB御池蓮二（立命大）

スピードのあるランと相手を抜き去るステップが特徴。トライを量産するWTB。U20日本代表での経験も持つ

・WTB/CTBハインリッヒ・フルックス（立正大）

ハイボールの強さや力強いランで、アタックの起点となれる選手。スピードとパワーを兼ね備えた南アフリカ共和国出身の大型BK