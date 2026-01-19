【「アークナイツ：エンドフィールド」ポップアップストア in animate】 開催期間：1月24日～2月8日 開催場所：アニメイト池袋本店、梅田、福岡パルコ

アニメイトは、「アークナイツ：エンドフィールド」のポップアップストアをアニメイト池袋本店、梅田、福岡パルコにて1月24日から2月8日まで開催する。

「アークナイツ：エンドフィールド」の新商品が1月24日に発売。これに合わせ、ポップアップストアが開催される。

期間中は対象商品を2,200円以上購入すると「特典ポストカード - ひと眠り（全1種）」が、8,800円以上の購入で「特典miniアクリルスタンド - ひと眠り（全1種）」がそれぞれ1点ずつプレゼントされる。

さらに、対象商品を5,500円以上購入すると、ショッパー（全1種）も1枚受け取れる。

そのほか、アニメイト池袋本店・梅田・福岡パルコでは、スタンディパネル展示や告知展開などの施策も用意される。

□「アークナイツ：エンドフィールド」ポップアップストア in animateのページ

「アークナイツ：エンドフィールド」ポップアップストア in animate 開催概要

開催期間：1月24日～2月8日

開催場所：アニメイト池袋本店、梅田、福岡パルコ

開催内容：期間中、対象商品を購入2,200円以上で「特典ポストカード - ひと眠り（全1種）」を、購入8,800円以上で「特典miniアクリルスタンド - ひと眠り（全1種）」をそれぞれ1点ずつプレゼント

対象商品：「アークナイツ：エンドフィールド」商品

【特典内容】

購入2,200円以上 「特典ポストカード - ひと眠り（全1種）」

購入8,800円以上 「特典miniアクリルスタンド - ひと眠り（全1種）」

施策情報

スタンディパネル展示

展示期間：1月24日～2月8日

【展示キャラクター】

フォトスポット展開

アニメイト池袋本店：「ペリカ」「イヴォンヌ」「アルデリア」「ポグラニチニク」 アニメイト梅田：「ペリカ」「チェン・センユー」「イヴォンヌ」 アニメイト福岡パルコ：「ペリカ」「チェン・センユー」「イヴォンヌ」「レーヴァテイン」「ギルベルタ」「ポグラニチニク」

展開期間：1月18日～2月8日

展開場所：アニメイト池袋本店 北館1F

告知展開

【展開場所・期間】

アニメイト池袋本店 南館2Fガラス面：1月18日～1月31日 アニメイト梅田 エレベーター横壁面：1月19日～2月8日 アニメイト福岡パルコ レジ上看板：1月18日～2月8日 【商品情報】

「ピンバッジ - ひと休み」 価格：各1,320円、種類：4種、発売日：1月24日

「つながるアクリルキーホルダー - ひと休み」 価格：各1,210円、種類：4種、発売日：1月24日

「クリアファイル」 価格：各770円、種類：2種、発売日：1月24日

「コレクションアクリルストラップ - ホワイトリストID 1.0」 価格：各1パック1,100円/1BOX（5パック入り）5,500円、種類：5種、発売日：1月24日

「アクリルストラップ - 管理人ID i」 価格：各1,220円、種類：2種、発売日：1月24日

(C) GRYPHLINE