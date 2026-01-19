鈴木福の“家族全員”韓国旅行ショットが話題「楽しそう」「みんなノリ良すぎで最高」
【モデルプレス＝2026/01/19】俳優・鈴木福の妹でタレントの鈴木夢が1月18日、自身のInstagramを更新。訪れた韓国で、家族全員でのショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】鈴木福家族「みんなノリ良すぎ」お茶目な集合ショット
夢は「家族全員＋お兄ちゃんのお友達で韓国プリ」とつづり、韓国旅行中に撮影した家族写真を投稿。写真では全員がサングラスや個性的な被り物をしており、夢は「お兄ちゃんはよく分かんないけど笑 私はただ付けたいものを選びました◆◆（※◆は正式にはハートマーク）」と福はピンクのカバ、夢はペンギンとカエルのカチューシャを身に着けている様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「めちゃ楽しそう」「可愛すぎる」「家族仲良しで素敵」「みんなノリ良すぎで最高」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆鈴木福、家族で韓国旅行へ
◆鈴木福の“家族全員”韓国旅行ショットが話題
