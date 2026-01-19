ENHYPEN¡¢°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¾ÚÌÀ¡ª¿·AL¡ØTHE SIN¡§VANISH¡Ù¤¬È¯Çä3Æü¤Ç½µ´Ö¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì¤Ë
ENHYPEN¤¬¡¢¡È¥¢¥ë¥Ð¥à¶¯¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÄìÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
1·î19Æü¡¢´Ú¹ñ¤ÎHANTEO¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ENHYPEN¤Î7th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SIN¡§VANISH¡Ù¤¬½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡Ê½¸·×´ü´Ö¡§1·î12Æü¡Á18Æü¡Ë¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ë¥¡¢Âç¿Í¤Ó¤¿´ãº¹¤·¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä
Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï1·î16Æü¤ÎÈ¯ÇäÅöÆü¤Ë165ËüËç°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢¤ï¤º¤«3ÆüÊ¬¤Î½¸·×¤À¤±¤Ç¼ó°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ØTHE SIN¡§VANISH¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥ÉiTunes¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤â1°Ì¤ËÄ¾¹Ô¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥È¥ë¥³¤Ê¤É10¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇiTunes¡Ö¥È¥Ã¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¡×1°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢·×52¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤âLINE MUSIC¤ÎÆü´Ö¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥àTOP100¡×¡Ê1·î17ÆüÉÕ¡Ë¤Ç¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØKnife¡Ù¤âÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¶Ê¤ÏLINE MUSIC¤ÎÆü´Ö¡Ö¥½¥ó¥°TOP100¡×¡Ê1·î17ÆüÉÕ¡Ë¤ÇÁ°Æü¤«¤é60¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢8°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢40¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ö¿Íµ¤µÞ¾å¾º²»³Ú¡×¥Á¥ã¡¼¥È¡Ê1·î18ÆüÉÕ¡Ë¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡ØTHE SIN¡§VANISH¡Ù¤Ï¡¢¿Í´Ö¤È¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢°¦¤Î¤¿¤á¤Ë¶Ø´÷¤òÇË¤êÆ¨Èò¹Ô¤Ë½Ð¤ëÎø¿Í¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØKnife¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¶¼°Ò¤Ë¤â¶þ¤»¤ºÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤òÉ½¸½¡£±Ô¤¤¥·¥ó¥»¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡ÖIt¡Çs a Knife¡×¤È¤¤¤¦ÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤¥µ¥Ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢½ö»ö¤ò¤è¤ê¿¼¤¯³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ENHYPEN¤ÏÂç´ÚÀÖ½½»ú¼Ò¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¸¥·ì¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£25Æü¤Þ¤Ç¡¢¸¥·ì¤Î²È3¥«½ê¡Ê¿·Â¼¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¹¾Æî±Ø¥»¥ó¥¿¡¼¡¢À»¿å¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤ª¤è¤Ó¥½¥¦¥ë³ÆÃÏ¤Î¸¥·ì¥Ð¥¹¤Ç¸¥·ì¤ò´°Î»¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢ENHYPEN¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿ÆÃÊÌµÇ°ÉÊ¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë21Æü¤«¤é27Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¡¢¿·À¤³¦É´²ßÅ¹¡¦¹¾ÆîÅ¹¤ÎÃÏ²¼1³¬ÆÃÀß¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÖENHYPEN¡ØTHE SIN¡§VANISH¡ÙPOP-UP STORE¡×¤ò³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¼ÂÊª¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ä¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þENHYPEN¤È¤Ï¡©
JUNGWON¡¢HEESEUNG¡¢JAY¡¢JAKE¡¢SUNGHOON¡¢SUNOO¡¢NI-KI¤Î7¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£2020Ç¯6·î¤«¤éÌó3¥«·î´ÖÊü±Ç¤µ¤ì¤¿Mnet¤ÎÂç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØI-LAND¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢2020Ç¯11·î¤Ë´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2021Ç¯7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØBORDER¡§Ñ³¤¤¡Ù¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°½éÅÐ¾ì1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Û¤«¡¢7·îÅÙ¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Ç§ÄêºîÉÊ¡×¤Ç¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯È¾¤Çµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢Âè4À¤ÂåK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇÂ®¤ÇÃ±ÆÈ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯7·î¡¢8·î¤Ë¤ÏÆüËÜ2ÅÔ»Ô¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇÂ®¤ÇÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÈôÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£