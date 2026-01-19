水卜麻美アナ、出演した映画の演技が「思ってたより大根演技でやだぁ〜！」

日本テレビの水卜麻美アナ（38歳）が、1月19日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。映画「有吉の壁 劇場版アドリブ大河『面白城の18人』」での自身の演技について「思ってたより大根演技でやだぁ〜！」と絶叫した。



番組はこの日、16日より劇場公開されている映画「有吉の壁 劇場版アドリブ大河『面白城の18人』」の話題をピックアップ。同作には水卜アナも“ちょっぴりつまみ食いが多い女中役”で出演しており、撮影のメイキング映像が紹介された。



その映像をスタジオで見守っていた水卜アナは「思ってたより大根演技…（笑）。やだ…演技難しい…」とコメント。



さらに、映像が流れたあと、改めて感想を求められた水卜アナは「ビックリしました。本格的な時代劇の村みたいなところに行って、日本髪も頑張って結ったんですけど…思ってたより大根演技でやだぁ〜！」と絶叫した。