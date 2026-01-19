ながら電話は失礼！電話中にすると女性に嫌がられる「ながら行動」９つ
本来、異性との電話は楽しいものですが、電話中の態度によっては、相手を不快な気持ちにさせてしまうようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「電話中にすると女性に嫌がられる『ながら行動』」をご紹介します。
【１】２台目のケータイでメールをしながら電話をする
「話がつまんないからメールで時間つぶし？」（２０代女性）など、メールを打ちながらの電話は、純粋に会話を楽しんでいないと思われるようです。バイブにしていても、集中していない気配は不思議と相手に伝わるもの。メールの返信は後にしたほうがいいでしょう。
【２】トイレをしながら電話をする
「最悪…デリカシーってものがないの？」（２０代女性）と、女性に嫌われる恐れもある行動です。「トイレに行きたいけどまだ話の途中だし…」と気兼ねする気持ちはわかりますが、「電話しながらトイレ」は、女性に対して失礼というものです。「充電が切れそう」などと言い、一度電話を切ったほうがよさそうです。
【３】掃除機をかけながら電話をする
「うるさーい！！ 今しなきゃいけないこと？」（２０代女性）と、騒音に耐えきれない女性は多いようです。電話をしながら家事をするのは構いませんが、相手にそれを気取られるのはあまり得策ではありません。拭き掃除や洗濯など、音の出ない家事にしてはいかがでしょうか。
【４】部屋にいる友だちと話しながら電話をする
「友だちか私、どっちかにして！」（２０代女性）と、腹を立てる女性もいます。共通の友だちであればまだしも、まったく知らない相手に自分との会話を聞かれるのも嫌なのでしょう。一緒にいる人にも失礼なので、誰かと一緒にいるときはあまり長電話をしないよう心がけましょう。
【５】大音量でテレビを見ながら電話をする
「私よりテレビのほうが大事なわけ？」（２０代女性）と、不快感をあらわにする女性もいます。テレビがついていても問題ありませんが、相手に聞こえるほど大音量だと、話よりテレビを気にしていると判断されても仕方ありません。気になる番組は録画して、電話のあとでゆっくり観るようにしましょう。
【６】お酒を飲みながら電話をする
「酔われたら真面目な話ができないよ…」（２０代女性）と、うんざりする女性もいます。口が滑らかになる程度ならまだしも、酔うほど飲むのはいただけません。真面目に話を聞くつもりがないと思われても仕方がないでしょう。飲んだほうが話しやすいなら、電話ではなく飲みに誘ってはどうでしょうか。
【７】頻繁にタバコを吸いながら電話をする
「イライラしてるのかなって心配になっちゃう」（２０代女性）など、特にタバコを吸わない女性ほど、ライターのカチカチという音や、「フゥー」という息を吐き出す音に敏感なようです。「ヘビースモーカーで…」など、最初に説明しておくといいでしょう。
【８】麺類を食べながら電話をする
「ズルズル音がするのはちょっとね…」（２０代女性）と、食事をするだけならまだしも、麺類をすする際の音を気にする女性は多いようです。お腹が減っているのであれば、おにぎりやサンドイッチなど、食べる際にあまり音が出ないものを選びましょう。
【９】パソコンでネット検索しながら電話をする
「絶対集中してないでしょ！」（２０代女性）という指摘が多く、女性は「自分との会話に集中してほしい」と感じているようです。たしかに、目と耳から同時に情報が入ってくる状態で、集中力を保つのは難しいものです。電話中はパソコンを閉じたほうがいいでしょう。
ほかにも「こんな『ながら電話』が不評」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（大高志帆）
