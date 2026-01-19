◆第２回小倉牝馬Ｓ・Ｇ３（１月２４日、小倉競馬場・芝２０００メートル）

昨年のＢＣクラシックを日本馬で初めて制し、年度代表馬にも選出されたフォーエバーヤング。その半妹であるブラウンラチェット（牝４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キズナ）はデビュー前から素質の高さが美浦トレセンで評判だった。

素晴らしい追い切りの動きに陣営のトーンも高く、クラシック候補として大きな期待を集めていた。実際に新馬戦、アルテミスＳと連勝を飾った際は、騎乗したクリストフ・ルメール騎手が「完璧なレース。トップレベルにいける」と絶賛。当時東京競馬場で取材をしていた記者は、その表情を見て相当な評価の高さを感じ取ったものだ。

だが、その後は阪神ジュベナイルＦ１６着、桜花賞９着、オークス７着、秋華賞１８着と結果を出せていない。メンタル的な難しさもあり体調面がなかなか整わず、また阪神ＪＦ、秋華賞ではもまれ弱さも露呈してしまった。

ただ、原因を脚力以外のところに求めることは十分に可能で、整いさえすればＧ１に手が届く才能だと確信している。今回は万全の態勢でレースを迎えるべく、放牧先から１月１２日に小倉競馬場へ直接入厩。３か月ぶりとなる今年初戦で、巻き返しに期待したい。（角田 晨）