フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１５日、高市早苗首相がこの日夕、衆院解散を表明する予定であることを報じた。

また、立憲民主党と公明党が合流し「中道改革連合」を設立したことも伝えた。

スタジオには、政治ジャーナリスト・青山和弘氏と同局の松山俊行解説委員長が出演。「中道」を巡り、コメンテーターでタレントの渡辺正行は、公明と立憲の「党員の皆さんとかは、みんなこれ納得してるんですよね？」と尋ねた。

これに青山氏は「全くしてないんですよ。特に立憲側は今回、公明党の創価学会の票が入ってくるということで、割と納得してる人、議員を中心に多いんですけども、やっぱり公明党・創価学会の人はですね、今までは敵だった人に今度、小選挙区で入れきゃいけない。それはもうできないとはっきり言ってる人も結構多いんですよ。これをどう説得できるかが、やはり今後の選挙情勢に大きく影響すると思います」と解説した。

松山氏は「実際に公明党のホームページ、昨日の段階でこちらで見たところ、まだ、あの悪夢の民主党政権の再来を許してはならないということが書かれてあるんです。削除されていない」と指摘し「今はちょっと確認しないですけども」とし「それぐらい、やっぱり敵対してた関係にあったので急に新党だから、じゃあ今度、立憲民主党と一緒にやっていきましょうと言っても、なかなか、やっぱりすぐには行けないという事情があると思うんです」と解説した。