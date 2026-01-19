◆米男子ゴルフツアー ソニー・オープン 最終日（１８日、米ハワイ州・ワイアラエＣＣ＝７０４４ヤード、パー７０）

６打差１３位で出た２０２２年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は５バーディー、２ボギーの６７をマークし、通算９アンダーでホールアウトした。

Ｕ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ「この４日間の中で一番ショット、パットともにいい感じでプレーできた。昨日までとの違いに自分自身がとまどって、なかなかうまくプレーできなかったが、次につながるゴルフはできたんじゃないかなと思う」と振り返った。

１７番パー３でピン手前５メートル超をねじ込むと、１８番パー５はティーショットをフォローの風に乗せ３６１ヤード先へ。残り１７５ヤードの第２打をピン左２メートル半に止めた。イーグルはならなかったが、連続バーディーで開幕戦を締めた。「いい形で最後終われたので、次に向けて頑張りたい」と語った。

３番で残り１７２ヤードの第２打をピン右手前４メートルに運んで沈めると、４番パー３でも５メートルを入れ、５番では残り１２１ヤードの第２打を１・２メートルにつけて３連続バーディを奪った。

首位との差を３打まで詰めて迎えた直後の６番でテイーショットを左に曲げ、１・８メートルのパーパットが決まらずボギーとした。７番は６メートル強のバーディーパットがカップをかすめ、苦笑い。バーディーが欲しい９番パー５は第１打を左バンカーに入れ、第３打もピンにからまず、伸ばせなかった。

１０番で２メートルのチャンスがカップ右にそれ、反撃の波に乗れない。１３番はティーショットを左ラフに曲げ、グリーン手前からのアプローチが３メートルショートしパーをセーブできず後退したが、上がり２ホールで見せ場を作った。