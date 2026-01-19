「12時間で1057人と行為」──という前代未聞の"記録"で知られる、イギリスのお騒がせインフルエンサーのボニー・ブルー（26）。ボニーは、過激な言動をSNS上でとることでユーザーを会員制サイトに引き込み、より露骨な有料コンテンツを販売している。イギリスにとどまらず、オーストラリアやインドネシアなどの観光地で一般の男性を巻き込んだ過激な企画を次々と打ち出して、世界中に悪名を轟かせる存在となった。

【写真】小さな容器に唾液を吐き出すボニー。他、目のやり場に困るプリントが施されたワンピース姿など

そんな彼女が再び世間を騒がせている。きっかけは、イングランドサッカー界のスター選手のXアカウントから、彼女の名前を名指しした投稿が行われたことだった。

投稿は瞬く間に拡散され、当人であるボニーも反応。「チームメイトも一緒にどうぞ」とばかりに、余裕のあるコメントで応じたことで、現地のSNSは一気に"お祭り状態"となった。

事の発端は、あまりにも空気の悪いマンチェスター・ユナイテッドの現状にある。かつて"世界最強"を標榜していた名門チームは、今シーズンは敗戦が続いて完全な泥沼状態。リーグ戦では決定力不足が慢性化し、勝ちきれない試合が続いている。

追い討ちをかけるように直近では名門としての体裁を保つための"命綱"だったFAカップで敗戦している。

「試合に負けてイライラするから発散させてくれないかな」

そんな空気の中で起きたのが、主将ブルーノ・フェルナンデスの公式Xアカウントがハッキングされる事件だった。意味不明な投稿が相次ぎ、クラブはすぐに「第三者による不正アクセス」と公式に説明した。

投稿は本人の意思によるものではないが、アカウントが"チームの顔"であるキャプテンのものであったことから、投稿は瞬く間に拡散されることになった。

問題の投稿の中には、ボニーを名指しし、「試合に負けてイライラするから発散させてくれないかな。こっちに来てくれよ」といったものも含まれていた。もちろん、これはハッカーによるもので、フェルナンデス本人の発言ではない。しかし、成績不振と重なったタイミングもあって、ネット上のサッカーファンのあいだで話題に。

そこにボニー本人が颯爽と登場。昨年、イギリスの公共放送「チャンネル4」でドキュメンタリー番組『1000人の男と私：ボニー・ブルーの物語』が放送され、現地で知名度を高めている。彼女は自身に向けられたこの下世話な"パス"を受け止め、余裕たっぷりに切り返した。

ボニー・ブルーの"逆オファー"

英タブロイド紙「デイリー・スター」によると、ボニーは「今週の土曜日はあなたがプライドを懸けて戦っているあいだに、私は24時間も"試合"をやっているところよ。ブルーノ、試合終了後にそのままこっちへ直行してくれていいわ」とコメント。

さらに、「私は延長戦も大歓迎だし、クリーンシート（無失点）なんて不要。必要なのはガチのスタミナだけよ。なんなら、仲間を連れてきてもいいわ。マンUはひどいプレーが続いているから、チームにはストレス発散が必要だと思うの」と"逆オファー"で応酬したのだ。

このコメントに現地のSNSは大盛り上がり。ネット上はハッキング被害という深刻さを忘れ、「ボニー相手じゃマンUも完敗」「彼女のスタミナはユナイテッドの守備陣に勝る」「ボニー相手ならどの選手も100％以上の力を出すんじゃないか」といった声が飛び交った。

問題の投稿は現在削除されているが、一度デジタル空間に放たれたボニーの「全員相手にする」宣言は、どん底のチーム状況に対する強烈な皮肉として拡散され続けている。

ネット空間で何を求められているのかを研究し、バッシングさえもエンタメに変えて有料コンテンツを販売する。こうしたボニーによる巧妙な"炎上商法"は、日本でも模倣されることがあるのだろうか──。

