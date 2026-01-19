¡Ú Á¥±Û±Ñ°ìÏº ¡Û¡¡à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÎÄë²¦á¤¬±Ç²è¤ÇÉü³è¡¡¡Ö·º»ö¥É¥é¥Þ¤ÎËÜ³Ê¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¬½àÈ÷Ãæ¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¤µ¤ó¤¬¡Ø£²»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¡THE MOVIE¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐÃÅ¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ì±Êü³Æ¶É¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡£¸½ºß¡¢Ì±Êü¤Ç¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÏÈ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±Ç²è´Û¤ÇÆÏ¤±¤ë´ë²è¤¬¡Ø£²»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¡THE MOVIE¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¡£Âè£±ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÌ¾¼èÍµ»Ò¤µ¤ó¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍ§¶á¤µ¤ó¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î½÷²¦¡¡ÀÄÃÓ½Õ¹á¤Î»ö·ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Âè£±ÃÆ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÌ¾¼è¤µ¤ó¤Ïà2»þ´Ö¥É¥é¥Þ¤Ï²È¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤Þ¤¿½ÐÍè¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï»ä¤¬Âç¹¥¤¤ÊÍ§¶á¤µ¤ó¤¬¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´ò¤·¤¤¡£¡ÖÍ§¶á¤µ¤ó¤È½ÐÍè¤ë¤Ê¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤Ç¤¤Þ¤·¤¿á¤È¾Ð´é¡£
YouTube¤Ç¡ÖÍ§¶á¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹·à¾ì¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ§¶á¤µ¤ó¤Ïà¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¬ÃÏ¾åÇÈ¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢BS¤ÇºÆÊüÁ÷¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À½ºî¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¡ÖYouTube¤ÇÌµÎÁ¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë´Ñ¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡¢80Ç¯Âå¤Î2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤òºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤ò»£¤Ã¤¿¤é¡¢°ìÆü¤Ç100ËüºÆÀ¸°Ê¾å¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡É¤È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤Î¿Íµ¤¤ò¼Â´¶¡£Â³¤±¤Æ¡¢Í§¶á¤µ¤ó¤Ïà¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ëº£²ó¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤·¤«¤â¥Ð¥Ç¥£¤¬Ì¾¼è¤µ¤ó¡£Ì¾¼è¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ç¡¢2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¬¹¥¤¤À¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿á¤È´ò¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²ÃÆ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Á¥±Û¤µ¤ó¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£Âè£²ÃÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ¥±Û¤µ¤ó¤Ïà¤Û¤È¤ó¤ÉÏÃ¤»¤Ê¤¤¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤¹á¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢à2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ï£²¤Ä¤Î¼ç¼´¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤¬Âè£±ÃÆ¤ÎÁÇ¿Í¤ÎÃµÄå¤¬»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤Ã¤Æ²ò·è¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï·º»ö¤ä·Ù»¡¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬»ö·ï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯²¦Æ»¤ÎËÜ³Ê¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Æó¤Ä¤Î¼ç¼´¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤Ï¸å¼Ô¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡£±Ô°Õ¡¢µÓËÜ¤âÀ½ºîÃæ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·º»ö¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¡£ËÜ³Ê¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¼ñ¤Î¤â¤Î¤¬½àÈ÷Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤éá¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û