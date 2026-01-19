厚生労働省「令和6年版厚生労働白書」によると、2024年時点の標準的な年金受給世帯（夫婦2人の基礎年金＋夫の厚生年金）の受給額は月23万円でした。こうしたなか、物価上昇などを背景に年金生活が苦しくなった結果、「子どもからの仕送り」に頼るケースも少なくありません。ただし、子どもへの「過度な依存」は親子関係に亀裂をもたらすことがあるため、注意が必要です。68歳夫婦と41歳息子の事例をもとに、注意点をみていきましょう。

年金月21万円でも“ゆとりある老後”の68歳夫婦

北口清一さん（仮名・68歳）は、妻の理恵子さん（仮名・68歳）と二人暮らしです。高校卒業後、食品加工会社に就職した清一さんは、職場で出会った理恵子さんと結婚しました。

真面目にコツコツと働き続け、ピーク時の年収は600万円。65歳の定年まで勤め上げ、退職金は700万円でした。現在は年金で生活しており、夫婦2人の年金額はあわせて月21万円です。

平均的な年金額には少し足りませんが、貯蓄を取り崩すことなく生活できていました。ときには、夫婦で旅行を楽しむ余裕もあります。

――しかし、そんな“ゆとりある老後”の背景には、ひとり息子の和樹さん（仮名・41歳）の存在があります。

和樹さんは2年前に結婚し、昨年子どもが生まれたばかりです。

“ゆとり”を支えていた息子の仕送り

清一さん自身は家庭の事情で大学進学を諦めた経験があり、息子の和樹さんが生まれたとき、「絶対に大学まで行かせる」と心に誓ったそうです。そのため、なによりも息子の教育費を優先し、家計をやりくりしてきました。

その想いに応えるように、和樹さんは国立大学へ進学し、上場企業に就職します。

奨学金の返済に追われる友人も多いなか、就職を機に一人暮らしを始めた和樹さんは、感謝の思いを形で返そうと、当初から給料日に月2万円、必ず両親に仕送りするようになりました。

その後、和樹さんの昇給に合わせて仕送り額も少しずつ増え、清一さんが定年退職して年金生活に入ったころから、金額は月5万円となっています。

当初、夫婦は「なんて立派な息子に育ったのだろう」と涙ぐむほど感激していましたが、時が経つにつれ、いつしか仕送りが“当たり前”に。

いつしか和樹さんへの感謝を口にする機会も少なくなっていました。

息子からのまさかの「最後通告」に大焦り

そんな生活を続けていたある年の正月。和樹さんが家族とともに帰省し、和やかな雰囲気で食卓を囲んでいると、お酒が入り上機嫌になった清一さんは、こんなことを言い出しました。

「体力のあるうちに、母さんと海外旅行に行ってみたいと話していたんだ。……なぁ和樹。悪いんだけど、父さんと母さんを海外旅行に行かせてくれないか？」

父からこう言われた和樹さんは、苦笑いを浮かべつつ、意を決して両親に切り出しました。

「あのさ……仕送り、やめさせてもらえないかな？ うちも子どもが生まれて、これからはいろいろお金がかかってくる時期なんだ。マイホームも欲しいし、正直、いまのままじゃ家計が回らなくなりそうで」

息子からのまさかの返答に、夫婦は絶句。数秒の沈黙のあと、父の清一さんが慌てて取り繕います。

「いやいや、すまん。海外旅行は冗談だよ。……80万円とは言わないから、仕送りは続けてもらえないか？ あれがないと生きていけない」

しかし和樹さんは、そんな父親を横目に冷静に続けました。

「生きていけないって……最近はずいぶん贅沢しているように見えるけど。先月も温泉旅行に行ったって言ってたし、週1回は外食してるんだろ？ とにかく、これからは俺の仕送りをあてにしないでほしい。もしそれが受け入れられないなら、悪いけどもう、親子としての付き合いを終わりにしたい」

息子からの“最後通告”に呆然とする清一さん夫妻。「仕送りが止まったら困る」という思いに変わりはありませんが、息子家族との関係悪化を恐れ、仕送りの中断を受け入れるしかありませんでした。

親への仕送り額は「月2〜4万円」が最も多い

厚生労働省「2022（令和4）年国民生活基礎調査」によると、「老人ホームや病院の支払いだけをしている」ケースを除き、純粋に親の生活支援として仕送りをしている世帯の仕送り額は、次のような内訳となっています。

［図表］親のみに仕送りをしている世帯（入所・入院費のみ除く）の金額別内訳 出所：厚生労働省「2022（令和4）年国民生活基礎調査 仕送りの状況（第56表〜第61表）をもとに筆者作成

最も多いのは、月2〜4万円の仕送りをしている世帯で、全体の35.7％を占めています。

子が親への仕送りをする背景には、物価高により高齢者世帯の生活が苦しくなりつつあることがあげられます。生命保険文化センターが2024年に実施した高齢者世帯の生活意識調査では、生活が「やや苦しい・大変苦しい」と回答した世帯が全体の55.8％にのぼっています。

老後破綻を招く、現役時代の見落としがちな原因

老後資金不足に悩む人のなかには、現役時代のお金の配分に問題があったケースも少なくありません。

たとえば、子どもの教育費。周囲に合わせ中学から私立に通わせた結果、大学卒業までの教育費が想定以上に膨らみ、老後資金が十分に確保できなくなるケースです。

また、住宅ローンの繰り上げ返済に力を入れすぎたことで手元資金が薄くなり、年金生活に入ってから家計の不足分を補えなくなるケースもみられます。

さらに、ピーク時の年収を基準にキャッシュフローを組んでしまい、役職定年などで収入が下がった際に家計が追いつかず、そのまま老後資金不足を招いてしまうパターンも多いです。

住居費・教育費・老後資金は「人生の三大資金」といわれますが、どこに重点を置くかは家庭によって異なります。ただし、極端な振り分けをした結果、老後に子どもへ負担をかけることになってしまっては、親として本意ではないでしょう。

北口家の「その後」

年金と和樹さんからの仕送りを合わせ、月26万円で生活していた清一さん夫婦。しかし、和樹さんからの“最後通告”を受け、あわてて資金繰りを見直すことにしました。

定年後に始めた清一さんのスポーツクラブや、理恵子さんの手芸教室を辞め、さらに外食の回数を減らせば、年金の範囲内で暮らすことも不可能ではありません。

しかし、「生活レベルを大きく落としたくない」というのが夫婦の本音。そこで清一さんは、アルバイトを始めることにしたそうです。スポーツクラブの仲間から紹介された仕事で、市の施設の管理業務。週2日働いて、月4万円ほどの収入になります。

息子の和樹さんに報告すると、「もし本当に困ったら相談してくれ」と言われたそうです。関係が完全に元通りになることはありませんが、歩み寄れる余地が残っていることに、ほっと胸をなでおろしました。

和樹さんには、いま守るべき新しい家族がいます。その姿を見て、清一さん夫婦はようやく気づきました。

「これからは、子どもに頼らず、自分たちの足で立っていかなければならない」

その思いを胸に、夫婦は前を向き始めたのでした。

山粼 裕佳子

FP事務所MIRAI

代表

