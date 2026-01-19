バレーボール女子の元・日本代表大山加奈さんらによるトークショーが18日、三重県津市で開かれました。

「三重県ママさんバレーボール決勝大会」の50周年を記念して開かれたもので、バレーボール女子元・日本代表でパワフル・カナとして活躍した大山加奈さんが、ヴィアティン三重の現役選手5人とともに登場しました。

大山さんは現在ヴィアティン三重バレーボールチームで、選手のキャリアやメンタルのサポートを行っていて「選手にとっての食堂のお母さんのようになりたい」と笑顔を見せていました。

また、大山さんは母親として人の力を借りることに罪悪感があったが、今は感謝の気持ちをもって借りることにしたと子育てについての質問に答えていました。

このあと、ヴィアティン三重の選手らによるレシーブの実演が行われ、大山さんは「無駄な動きがないよう相手の手からボールが打たれる瞬間をしっかりと見ることが大事」とアドバイスを送っていました。

17日から開かれている「三重県ママさんバレーボール決勝大会」は、18日に準々決勝から決勝までが行われ、選手たちは頂点を目指して熱戦を繰り広げました。