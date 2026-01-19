＜早く帰って＞子どもの友だちが遅くまで家で遊ぶ。気を使って食事の支度が遅くなって困る…
子どもが友だちを家につれて遊びにくることは、交友関係などを把握できるので親も助かる反面、おもてなしについて悩むこともありますよね。今回は高校生になるお子さんをもつママからのお悩みです。
『高校生になる子どもが友だちを家につれてくるのですが、遅い時間までいられると、晩ご飯の支度が遅くなってしまい困っています。昨日は19時半すぎまでリビングでゲームをして遊んでいたので晩ご飯が21時をすぎてしまいました』
「晩ご飯だから帰って」気にせず伝える
『なぜ「うちは今から晩ご飯だから帰ってね」と言わないの？』
『ムシして予定通り夕飯の支度をして、友だちが帰ったらすぐに出す。一応19時半くらいまでは様子をみて、20時をすぎてもまだいるようなら「晩ご飯どうする、食べていく？」と一応聞く。でも極力、晩ご飯は出したくないな〜』
わが子が楽しそうに友だちと遊んでいるところに水を差すことは、投稿者さんは申し訳ないと思ったのかもしれません。しかし、あまり子どもたちに振り回されていると生活に支障をきたしそうですので困りますよね。状況にもよるとは思いますが、ママは気にせずいつもどおりのスタイルで、時間がきたら食事作りをしてもいいのではないでしょうか。ママの声にもあるように、食事の支度ができたら、はっきりと「そろそろ晩ご飯だよ」と告げてもいいかもしれませんね。今食べるのかあとで食べるのかをわが子自身に判断してもらっても構いませんし。遊びに夢中になっていると時間の感覚もなくなるものですし、声がけしてみてはいかがでしょう。
わが子の友だちの晩ご飯、どうする？
『子どもが高校生とか大学生なら晩ご飯は出すかな。大学生なら深夜1時すぎまで居座ることもある。そのまま泊まる子もいるから朝ごはんを用意することもある』
『もう「一緒に食べていきなよ」と言ったほうが早くない？』
ママたちからは、時間が時間であればわが子の友だちも一緒に食事をしてはどうかと言った声が寄せられました。とはいえ、急に食事をする人数が増えても問題がないご家庭はどれぐらいあるのでしょう。家族の分しか用意できないケースもあるでしょうし、そのような場合は困りますよね。
『週2回しか買い物をしないし、食材を余分には買わないから遊びに来た子たちの分なんてないよ。しかも高校生でしょ？ 高校生の子に取り分けなんかしたら、私と夫の食事がなくなっちゃうよ。迷惑すぎる』
『「晩ご飯一緒に食べていく？」なんて絶対言いたくない。料理の腕に自信がないし。それに、急にそんな状況になっても、適当な食材しかないよ』
やはりママたちからは、「急に言われても困る」系の声がいくつか寄せられていました。家族だけなら許容範囲な食事も、料理の腕がいい・悪いにかかわらず、よそのお子さんに出して大丈夫かと考えてしまうママの気持ちもわかりますよね。手作りの料理を食べさせることには、ある種の“責任”も伴いますし。
『そんなときは、子どもらには出前のピザでも頼めば？ なんなら友だちにもお金を出せるなら半分出してもらえばいい』
予算の問題もあるかもしれませんが、友だちも一緒に食事をというのであれば、ママの声にあるようにピザなどのデリバリーに頼ってもいいかもしれませんね。実際、みんなで外食をするという声も少なからずありました。ただこの場合、わが子の友だちの食費は誰が負担するのかという問題も出てきます。このような状況になると、なんとなく相手の子に請求しにくい可能性も出てきそうですね。
食事を出す気がないなら毅然とした態度で
ママたちの声の多くは「食べさせない」「帰らせる」などといったものになった今回のトークテーマ。食事を出さないからってケチというわけでもありませんから、あまり気にせずいつもどおりにすればいいのかもしれません。それにこのような状況が続くと投稿者さんも困るでしょうし。
『気にせず晩ご飯の支度をし、「おなかが空いたから、お母さん先に食べるわ〜」とか言っちゃうかも』
『時間がきたら普通に晩ご飯を作りはじめるし、「もうご飯だから帰りな」って言う』
ここは思い切って、子ども主導にならないよう親は毅然とした態度で接してはいかがでしょう。ママの声にあるように時間がくれば晩ご飯の支度をはじめる。なんなら「先に食べているね」とわが子に告げる。可能であれば「ご飯の時間だからそろそろ帰りな〜」とお友だちに声を掛けることも必要かもしれません。判断は家庭によってさまざまでしょうが、あまり子どもに合わせないほうがママも悩まされずに済むはず。参考にしてみてくださいね。