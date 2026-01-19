Â¿¤¯¤Î¥×¥í¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥«¥®¤ÏÄ²¹ø¶Ú¡×¡¡¤½¤ÎÆæ¤Î¶ÚÆù¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤É¤¦¸ú¤¯¤Î¡©
¶áº¢¡¢Â¿¤¯¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥í¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¤ÏÄ²¹ø¶Ú¤¬¥«¥®¡×¡£ ¤ó¡© Ä²¹ø¶Ú¡© ¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤Æ²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¶ÚÆù¡© ¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤É¤¦¸ú¤¯¤Î¡© Ê¹¤´·¤ì¤Ê¤¤Ææ¤Î¶ÚÆù¤ÎÀµÂÎ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ã¥ä¥Ð¤¤¡ª Ä²¹ø¶Ú¤Î¶¯¤µ¤ò¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯
¢£¾åÈ¾¿È¤È²¼È¾¿È¤ò¤Ä¤Ê¤°¥í¡¼¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÚÆùÄ²¹ø¶Ú¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¡ÖÄ²¹ø¶Ú¤Ï¡¢ÇØ¹ü¤«¤é¹üÈ×¤ÎÆâÂ¦¤òÄÌ¤Ã¤ÆÂÀ¥â¥â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶ÚÆù¡£ÇØ¹ü¤È¹ø¤ÈÂ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÈÂÎ¤Î¿Ä¤Î¥í¡¼¥×¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î´é¤â»ý¤Ä¾ï½»½¼Î´¥×¥í¡£¶ÚÆù¤Ï¥¢¥¦¥¿¡¼¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤È¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Ä²¹ø¶Ú¤Ï¥¤¥ó¥Ê¡¼Ãæ¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¡£¹ø¤ÎºÇ¿¼Éô¤Ë¤¢¤ë¡£¡ÖÄ²¹ø¶Ú¤ÎÂç¤¤ÊÌò³ä¤Ï2¤Ä¡£Â¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ»ÑÀª¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼å¤ë¤È¹üÈ×¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¹øÄÇ¤ÎS»ú¥«¡¼¥Ö¤¬Êø¤ì¡¢ÇÇØ¤äÈ¿¤ê¹ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹øÄË¤Î¸¶°ø¤Ë¡£»ÑÀª¤¬°¤¤¤ÈÊ¢¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢ÃæÇ¯ÂÀ¤ê¤Î½Ð¤ÃÊ¢ÂÎ·¿¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤³¤ÎÄ²¹ø¶Ú¡¢Ãæ¹âÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¼å¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÁö¤ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°¤¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼ã¤¤º¢¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Ç¼«Á³¤È»È¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃù¶â¤¬50¡Á60Âå¤Ç¿Ô¤¡¢¼å¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×Ä²¹ø¶Ú¤Ï¥´¥ë¥Õ¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤âÂç¤¤¯´Ø¤ï¤ëÉô°Ì¤Ç¡¢ºòÇ¯¡¢Á´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¤Ï¡¢¤³¤Î¶ÚÆù¤¬¶¯¤¤¡£¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤éÈô¤Ð¤»¤Æ¤·¤«¤âµå¤¬¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤â¡¢Ä²¹ø¶Ú¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¡ÖÈôµ÷Î¥¤¬Íî¤Á¤¿¡¢¥ß¥¹¤¬Áý¤¨¤¿¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¿Í¤ÏÄ²¹ø¶Ú¤Î¿ê¤¨¤òµ¿¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤¢¤Ê¤¿¤ÏÄ²¹ø¶Ú¤ò»È¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤º¤Ï¥Æ¥¹¥È¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¡ÚÄ²¹ø¶Ú¤ò»È¤¨¤Æ¤¤¤ë¡© ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥È¡Û¥¤¥¹¤ËÀõ¤¯¹ø³Ý¤±¡¢¾åÂÎ¤òÁ°·¹¤·¤ÆÎ¾¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡¢Â¤òÂç¤¤¯³«¤¯¡£º¸±¦¸ò¸ß¤ËÂ¤À¤±¤ò¾²¤«¤éÉâ¤«¤»¤ë¡£ÂÎ¤ò·¹¤±¤¿¤êÈ¿Æ°¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤â¤½¤âÎÏ¤ÎÆþ¤ìÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢Ä²¹ø¶Ú¤¬¤«¤Ê¤ê¿ê¤¨¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤À¡£
¡Ú²òÀâ¡Û¾ï½»½¼Î´¤Ä¤Í¤¹¤ß¡¦¤ß¤Ä¤¿¤«¡¿1972Ç¯10·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢À°ÂÎ»Õ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¶ÚÆù¤ä¹ü³Ê¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë»ëÅÀ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°ºî¤ê¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ1°Ì¡Á10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡©¢ª´ØÏ¢µ»ö¤Ç¡Ú¡ÖÂ©»Ò¤Î¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤½÷»Ò¥×¥í¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª °ÂÅÄÍ´¹á¤ËÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¡Ä¡Ä¸½ÂåÈÇ¡ÈÂçÏÂÉï»Ò¡É¤ÏÃ¯¤À¡©¡Û¤ò·ÇºÜÃæ
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤½÷»Ò¥×¥í¤Ï¡© 1°Ì¡Á10°Ì¤Þ¤È¤á
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤ËÅÔÎè²Ú¡Ä¡Ä¿¶Âµ¤¬»÷¹ç¤¦½÷»Ò¥×¥í¤Ï¡© 1°Ì¡Á10°Ì¤òÈ¯É½
¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¡¼¥×Î¨80%Ä¶¤¨¡ª¡¡»³²¼ÈþÌ´Í¤Î¥Ö¥ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡Ö»ÏÆ°¤Ç¤Ä¤«¤Þ¤ëÆ°¤¤òºî¤ë¡×¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡¡Ú¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°Ê¬ÀÏ¡Û
Á´±Ñ½÷»ÒOPÍ¥¾¡¤Î»³²¼ÈþÌ´Í¤ÎÂÇº¯¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤¿¡ª¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Ä¤Ë½¸¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©
¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿À¯ÅÄÌ´Çµ¤¬Å·»È¤¹¤®¤ë¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ã¥ä¥Ð¤¤¡ª Ä²¹ø¶Ú¤Î¶¯¤µ¤ò¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯
¢£¾åÈ¾¿È¤È²¼È¾¿È¤ò¤Ä¤Ê¤°¥í¡¼¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÚÆùÄ²¹ø¶Ú¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¡ÖÄ²¹ø¶Ú¤Ï¡¢ÇØ¹ü¤«¤é¹üÈ×¤ÎÆâÂ¦¤òÄÌ¤Ã¤ÆÂÀ¥â¥â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶ÚÆù¡£ÇØ¹ü¤È¹ø¤ÈÂ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÈÂÎ¤Î¿Ä¤Î¥í¡¼¥×¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î´é¤â»ý¤Ä¾ï½»½¼Î´¥×¥í¡£¶ÚÆù¤Ï¥¢¥¦¥¿¡¼¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤È¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Ä²¹ø¶Ú¤Ï¥¤¥ó¥Ê¡¼Ãæ¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¡£¹ø¤ÎºÇ¿¼Éô¤Ë¤¢¤ë¡£¡ÖÄ²¹ø¶Ú¤ÎÂç¤¤ÊÌò³ä¤Ï2¤Ä¡£Â¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ»ÑÀª¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼å¤ë¤È¹üÈ×¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¹øÄÇ¤ÎS»ú¥«¡¼¥Ö¤¬Êø¤ì¡¢ÇÇØ¤äÈ¿¤ê¹ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹øÄË¤Î¸¶°ø¤Ë¡£»ÑÀª¤¬°¤¤¤ÈÊ¢¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢ÃæÇ¯ÂÀ¤ê¤Î½Ð¤ÃÊ¢ÂÎ·¿¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤³¤ÎÄ²¹ø¶Ú¡¢Ãæ¹âÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¼å¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÁö¤ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°¤¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼ã¤¤º¢¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Ç¼«Á³¤È»È¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃù¶â¤¬50¡Á60Âå¤Ç¿Ô¤¡¢¼å¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×Ä²¹ø¶Ú¤Ï¥´¥ë¥Õ¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤âÂç¤¤¯´Ø¤ï¤ëÉô°Ì¤Ç¡¢ºòÇ¯¡¢Á´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¤Ï¡¢¤³¤Î¶ÚÆù¤¬¶¯¤¤¡£¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤éÈô¤Ð¤»¤Æ¤·¤«¤âµå¤¬¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤â¡¢Ä²¹ø¶Ú¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¡ÖÈôµ÷Î¥¤¬Íî¤Á¤¿¡¢¥ß¥¹¤¬Áý¤¨¤¿¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¿Í¤ÏÄ²¹ø¶Ú¤Î¿ê¤¨¤òµ¿¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤¢¤Ê¤¿¤ÏÄ²¹ø¶Ú¤ò»È¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤º¤Ï¥Æ¥¹¥È¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¡ÚÄ²¹ø¶Ú¤ò»È¤¨¤Æ¤¤¤ë¡© ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥È¡Û¥¤¥¹¤ËÀõ¤¯¹ø³Ý¤±¡¢¾åÂÎ¤òÁ°·¹¤·¤ÆÎ¾¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡¢Â¤òÂç¤¤¯³«¤¯¡£º¸±¦¸ò¸ß¤ËÂ¤À¤±¤ò¾²¤«¤éÉâ¤«¤»¤ë¡£ÂÎ¤ò·¹¤±¤¿¤êÈ¿Æ°¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤â¤½¤âÎÏ¤ÎÆþ¤ìÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢Ä²¹ø¶Ú¤¬¤«¤Ê¤ê¿ê¤¨¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤À¡£
¡Ú²òÀâ¡Û¾ï½»½¼Î´¤Ä¤Í¤¹¤ß¡¦¤ß¤Ä¤¿¤«¡¿1972Ç¯10·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢À°ÂÎ»Õ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¶ÚÆù¤ä¹ü³Ê¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë»ëÅÀ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°ºî¤ê¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ1°Ì¡Á10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡©¢ª´ØÏ¢µ»ö¤Ç¡Ú¡ÖÂ©»Ò¤Î¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤½÷»Ò¥×¥í¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª °ÂÅÄÍ´¹á¤ËÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¡Ä¡Ä¸½ÂåÈÇ¡ÈÂçÏÂÉï»Ò¡É¤ÏÃ¯¤À¡©¡Û¤ò·ÇºÜÃæ
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤½÷»Ò¥×¥í¤Ï¡© 1°Ì¡Á10°Ì¤Þ¤È¤á
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤ËÅÔÎè²Ú¡Ä¡Ä¿¶Âµ¤¬»÷¹ç¤¦½÷»Ò¥×¥í¤Ï¡© 1°Ì¡Á10°Ì¤òÈ¯É½
¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¡¼¥×Î¨80%Ä¶¤¨¡ª¡¡»³²¼ÈþÌ´Í¤Î¥Ö¥ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡Ö»ÏÆ°¤Ç¤Ä¤«¤Þ¤ëÆ°¤¤òºî¤ë¡×¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡¡Ú¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°Ê¬ÀÏ¡Û
Á´±Ñ½÷»ÒOPÍ¥¾¡¤Î»³²¼ÈþÌ´Í¤ÎÂÇº¯¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤¿¡ª¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Ä¤Ë½¸¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©
¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿À¯ÅÄÌ´Çµ¤¬Å·»È¤¹¤®¤ë¡ª