＜速報＞松山英樹がホールアウト 2連続バーディ締めの「67」
＜ソニー・オープン・イン・ハワイ 最終日◇18日◇ワイアラエCC（ハワイ州）◇7044ヤード・パー70＞米国男子ツアー開幕戦の最終ラウンドが進行中。松山英樹はトータル9アンダー・13位タイでホールアウトした。
〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン 秘密はどこに？
前半3番から3連続バーディを奪取。その後は6番でボギーとして、後半13番でも1つ落とす展開に。それでも17番から2連続バーディ締めとして、5バーディ・2ボギーの「67」で今季初戦を終えた。その他日本勢は、平田憲聖はトータル7アンダーの25位タイ、金谷拓実、米澤蓮がトータル6アンダーの31位タイ、金子駆大はトータル3オーバーの73位で競技を終えた。トータル15アンダーで単独首位にクリストファー・ゴッタラップ（米国）、3打差2位タイにロバート・マッキンタイア（スコットランド）、パトリック・ロジャース（米国）らが続いている。今大会の賞金総額は910万ドル（約14億3969万円）。優勝者には163万8000ドル（約2億5918万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米男子ソニー・オープン 最終日のリーダーボード
松山英樹が結婚発表を伏せていた理由とは？ 素顔を見せない“哲学”
ケプカのPGA復帰が選手間で賛否 全米覇者は苦言「正直、フラストレーション」
メジャーリーガーとのラウンドも刺激に 菅楓華がプロ3年目へ“ハタチの誓い”「大人の第一歩」
馬場咲希が豪華振り袖を披露 はたちの集いに出席「夢に向かって進み続けます」
〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン 秘密はどこに？
前半3番から3連続バーディを奪取。その後は6番でボギーとして、後半13番でも1つ落とす展開に。それでも17番から2連続バーディ締めとして、5バーディ・2ボギーの「67」で今季初戦を終えた。その他日本勢は、平田憲聖はトータル7アンダーの25位タイ、金谷拓実、米澤蓮がトータル6アンダーの31位タイ、金子駆大はトータル3オーバーの73位で競技を終えた。トータル15アンダーで単独首位にクリストファー・ゴッタラップ（米国）、3打差2位タイにロバート・マッキンタイア（スコットランド）、パトリック・ロジャース（米国）らが続いている。今大会の賞金総額は910万ドル（約14億3969万円）。優勝者には163万8000ドル（約2億5918万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米男子ソニー・オープン 最終日のリーダーボード
松山英樹が結婚発表を伏せていた理由とは？ 素顔を見せない“哲学”
ケプカのPGA復帰が選手間で賛否 全米覇者は苦言「正直、フラストレーション」
メジャーリーガーとのラウンドも刺激に 菅楓華がプロ3年目へ“ハタチの誓い”「大人の第一歩」
馬場咲希が豪華振り袖を披露 はたちの集いに出席「夢に向かって進み続けます」