音楽プロデューサー・蔦谷好位置氏（49）が18日放送のABCテレビ「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）に出演。異色バンドの楽曲の魅力を解説した。

同番組では「プロが本気で選んだ2025年のマイベスト10曲」を特集。蔦谷氏が2位に挙げたのは、2023年結成の男女5人組バンド「スーパー登山部」の「燕」だった。

蔦谷氏は「この曲に喰らいすぎてライブを見に行きましたが、ここ数年ライブハウスで見た中で抜群に素晴らしかった」と絶賛した。

同バンドは標高3000メートル付近の山荘でライブを行うなど、登山活動とバンド活動を並行して行っているが、蔦谷氏は「山を登ることで感じられる肉体と精神の感覚と、燕が空を切り裂く自由さが重なるようで、それをどこまでも上昇するような転調を繰り返す曲調で表現している」とコメントした。

そしてスタジオでは、4度ずつ転調しながら上昇していく楽曲の構成を解説。「山を登ってどんどん景色も雲の形も変わって、ホントに山って空気も匂いも変わるし、（それを）表現しているようにしか聞こえない」と感心した。

しかし蔦谷氏は「ところが僕は山登りをしたことがない」と告白。「でも山ってきっとこういう感じなんだと思って」と感激したものの、「登りたくなったけど、まだ登ってないです」と打ち明け、笑いを誘っていた。