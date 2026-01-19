ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】2025年 中国のGDP成長率＋5.0％ 政府目標を達成 【速報】2025年 中国のGDP成長率＋5.0％ 政府目標を達成 【速報】2025年 中国のGDP成長率＋5.0％ 政府目標を達成 2026年1月19日 11時6分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 中国政府はさきほど去年1年間のGDP=国内総生産の実質成長率について前の年と比べプラス5.0%だったと発表しました。政府が目標としていた「プラス5%前後」を達成した形です。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 横浜, 生花, 老人ホーム, 仏壇, 床暖房, ダイス, 伊東市, 葬儀, 工場, デイサービス