¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÁáÂç¤«¤é¥ê¡¼¥°¥ï¥óÄ©Àï¡ªCTBÌîÃæ·ò¸ã¤ÈÊ¡Åç½¨Ë¡¤¬ÅìµþSGÆþÃÄ¡¡FLÅÄÃæÍ¦À®¤Ï±º°Â¤Ø
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¡¦¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1Éô¤ÎÅìµþSG¤Ï19Æü¡¢¿·²ÃÆþÁª¼ê4¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Á´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢½àÍ¥¾¡¤ÎÁáÂç¤«¤é¤Ï¼ç¾¤ÎCTBÌîÃæ·ò¸ã¤ÈCTBÊ¡Åç½¨Ë¡¤Î2¿Í¡£¤µ¤é¤ËÅì³¤Âç¤ÎPR¿ù±ºâ«Î¼¡¢´ØÀ¾³Ø±¡Âç¤ÎFL¾®ÎÓÅµÂç¤âÆþÃÄ¤¹¤ë¡£ÁáÂç¤ÎCTBÌîÃæ¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¡ÖÅÁÅý¤¢¤ë¥µ¥ó¥´¥ê¥¢¥¹¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Æü¡¹ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±º°Â¤â4¿Í¤Î¿·²ÃÆþÁª¼ê¤òÈ¯É½¡£ÁáÂç¤ÇÉû¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿FLÅÄÃæÍ¦À®¡¢ÅìÍÎÂç¤ÎFL¤ÇU23ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹»³³¤±§¥ª¥¹¥Æ¥£¥ó¡¢Î©Ì¿´ÛÂç¤ÎHOÂçËÜ½Ô»Î¡¢´ØÅì³Ø±¡Âç¤ÎFL¥é¥ê¡¼¡¦¥Æ¥£¥Ý¥¢¥¤¡¦¥ë¡¼¥Æ¥ë¤¬ÆþÃÄ¤¹¤ë¡£¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë66¤ÎÅÄÃæÍ¦À®¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¡ÖÇ®¤¤¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÁ´¤Æ¤òÊû¤²¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÂÎ³Ê¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢Í¦µ¤¤ä´õË¾¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤ó¤ì¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÁª¼ê¤Ï¥¢¡¼¥ê¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¡¼Áª¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢2025¡½26¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£