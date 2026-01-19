歌手のKIINA.さんこと氷川きよしさんが、自身のインスタグラムを更新。

加藤茶さんの妻で、タレントの加藤綾菜さんとの２ショットを公開しました。



【写真を見る】【 氷川きよし 】 「親友のあやなが駆けつけてくれましたー！」 加藤綾菜さんと乾杯ショット 「いつも茶さんへの愛情に感謝と感動です。あーたはホントに人格者。尊敬します」





氷川きよしさんは「稽古後に久しぶりに親友のあやなが駆けつけてくれましたー！」と綴ると、笑顔でグラスを傾ける写真をアップ。



続けて「2週間毎日の稽古、たくさんの台詞が頭に入りやっとぴりぴりしたメンタルの余裕できてひさびさの外食」と、記しました。







そして「あやなー！忙しい中顔見せてくれてありがとう！優しい」「いつも茶さんへの愛情に感謝と感動です。あーたはホントに人格者。尊敬します。」と、綴りました。



氷川きよしさんは「サポートメンバーのショータ、はっしーもいっぱい食べてくれたよー。モリモリ食べて可愛いー⤴︎♥」と、投稿。







続けて「今頑張ってる作品のフライヤーをお店に貼ってもらうキャンペーンは必ずやるやるKIINA.の儀式。どこでもPRは大事！」「最高に充実した1日にみんなに感謝。」と、綴っています。







この投稿に加藤綾菜さんは「カトちゃんと舞台みにいくけぇ頑張れ〜」とエール。



ファンからは「お疲れ様です♥あやなさん優しいですね お稽古頑張れますね」・「気のおけない方々との 『ほど酔い酒』最高ですね 余裕出てきてなによりです」・「わぁ、ビールジョッキが似合う めちゃめちゃいい写真です セリフ覚え、絶対に大変ですねっっ お疲れさまですっっ」・「この2人最強に可愛い」などの反響が寄せられています。









