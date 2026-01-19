１９９０年代の広島を正捕手として支えた西山秀二さん（５８）には、レジェンド左腕にまつわる忘れがたい対決がある。通算１４８勝１３８セーブを記録した大野豊投手と、ロッテ時代に３度の三冠王に輝き中日、巨人などで活躍した落合博満選手。両者の対決には、捕手でありながら口を挟むことのできない世界があったという。一流同士が繰り広げた、勝敗の行方を超えた意地と意地のぶつかり合いを語った。

◇ ◇

初めてバッテリーを組む時に「好きにサインを出したらいい。おまえの言うとおりに投げてやるから」と声をかけてくれた大野投手は、基本的に西山さんにリードを任せてくれていたが、ある打者を迎える時だけは例外だったという。

「落合さんの時だけは絶対に首を振るんですよ。大野さんには自分のこだわりがあるんです。僕は、落合さんを抑えるためには絶対にこうですよって伝えるんですけど、大野さんの考えは違うんです」

懐かしそうに西山さんは話を始めた。

１９８７年にロッテから中日にトレード移籍した落合選手。ロッテ時代の８２年、８５年、８６年に打率、本塁打、打点の三冠王を３度獲得した大打者との対決に、七色の変化球を操ると言われたレジェンド左腕は並々ならぬ思い入れをもって臨んでいた。

「大野さんは、落合さんとは最後はこの球で勝負するというのを決めているんです。落合さんはその球しか待ってないんですよ。でも、あえてそれでいく。それで打たれたら仕方ない。それで抑えないと意味がないというわけです。だから僕がいくら他のボールのサインを出しても首を振るんです」

勝負球は決まっていた。

「必ずスクリューを投げる。決め球のスクリューボールを投げたら、落合さんはそれを待って、ちゃんとホームランにするんですけどね」

試合の行方とは一線を画した、一流投手と一流打者のプライドをかけた真っ向勝負がそこには存在していたという。

「落合さんはスクリューしか待ってないから、普通にインサイドに真っすぐをいったら、絶対に打たれないのは分かってるんです。だから（サインを）出すんですけど、ダメ。そこは首を振る。大野さんに言葉をかけに行っても、“いいんだよ、ニシ、分かってるから”って。もう、ここはいいんだ、ここはしょうがないんだ”って言うわけです」

待っていると分かっているからこそ、あえて、そのボールで勝負する−。捕手の立場からすれば到底承服できない選択であっても、１２歳上の先輩投手のこだわりを受け入れないわけにはいかなかった。

西山さんは、当時の落合選手がグラウンドを離れても投手心理を巧みに刺激していたと述懐する。

「新聞なんかでうまいことコメントを出してましたよね。俺は大野のこの球しか待ってない。大野の一流のこの球を打たないと意味がないんだ、というようなことを言うんですよね。三冠王にそこまで言われたら、大野さんも最後はそれしか投げないですよね」

２人の対戦は５１打席あり、４２打数１７安打、３本塁打、１１打点。打率４割５厘、５三振。数字上の軍配は落合さんに上がる。

「大野さんは落合さんにはよく打たれましたけど、やっぱり一流同士のそういうのがあるんやなっていうのは思いましたね。お互いの意地なんだなって。いい勉強になりました。いい勝負に関わらせてもらったと思う」

名勝負に立ち会えた喜びをしみじみと振り返った。

（デイリースポーツ・若林みどり）

西山秀二（にしやま・しゅうじ）１９６７年７月７日生まれ。大阪府出身。上宮高から１９８５年のドラフト４位で南海に入団。８７年のシーズン途中で広島にトレード移籍。９３年に正捕手となり９４、９６年にはベストナイン、ゴールデングラブ賞を受賞。広島の捕手として初めて規定打席に到達して打率３割をマーク。２００５年に巨人に移籍し、その年に引退。プロ在籍２０年で通算１２１６試合、打率・２４２、５０本塁打、３６盗塁。巨人、中日でバッテリーコーチを務めた。