南海キャンディーズ山里亮太（48）が19日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）にMCとして生出演。番組冒頭で日本一早咲きの見頃となった「あたみ桜」の映像を見てコメントした。

番組冒頭のMC武田真一との掛け合いトークで、ピンクの花びらが咲き始めた静岡・熱海市の「あたみ桜」の映像が画面に登場した。武田が「さあ、こちら日本で最も早咲きの桜と言われる『あたみ桜』というものなんですね」と説明。山里は「毎年のことなんですね、異常とかではなくて」と声を張り上げた。武田も「これが正常です」と返した。

画面には「あたみ桜 例年12月中旬に開花 見頃が1か月以上も続くことが特徴」との差し込みの解説テロップが入った。

山里が「へぇ〜、じゃ、今、楽しめるんですね、まさに」と驚いた。画面の映像が切り替わり、武田が「夕方になりますとこうなる。ライトアップされて、きれいですね」と17日に撮影した夜間にライトに照らされてピンクの花びらが浮き立ったあたみ桜を映し出した。

画面には「あたみ桜『糸川桜まつり』2011年から開催 毎年約4万人が来場 ライトアップ午後4時30分〜午後11時（来月8日まで）」とのテロップが流された。

山里が「あたみ桜なんて…モッチさん、知ってました？ いろいろ知ってると思うんですけれども」。尋ねられた望月理恵が「でも、早い桜はあるんですけれども、1カ月以上続く、ってそれ桜なんですね」と返した。

山里は「やっぱりね、桜って一瞬で散って、刹那的な感じがするけれども、けっこう長いこと楽しませてくれる…サービス精神旺盛な桜があったもんなんですね」とスタジオの笑いを誘発して、番組の進行に戻った。