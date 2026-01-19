『WESSION FESTIVAL 2025』アフターパンフ表紙公開 WEST.5日連続特集放送・配信も
アイドルグループ・WEST.が出演するWOWOWの音楽番組『WESSION』のスタートから、WEST.初の主催野外フェス『WESSION FESTIVAL 2025』までの半年間の活動を収めたアフターパフレットの表紙が公開された。
『WESSION FESTIVAL 2025』アフターパンフ表紙
アフターパンフレットには、番組収録現場やフェスでのオフショットのほか、メンバーによる座談会などWEST.の魅力をより深く感じられるコンテンツが満載。WOWOW百貨店で受付中となっている。
パンフレット内に掲載されるフェスのリハーサル風景などは、特設サイトで公開されている。
『WESSION FESTIVAL 2025』のDAY2の模様は25日に放送・配信されるが、好評につき、これまでの番組、フェス密着特番、WEST.メンバー全員が主演を務めた映画『裏社員。−スパイやらせてもろてます−』を、2月25日から5日間連続で放送・配信することが決定。WEST.の結成日である2月5日には『2/5はWEST.結成日!!!!!!!』と題して、『WOWOW×WEST. “WESSION”』全6回も一挙放送・配信する。
○「WEST.×WOWOW 5日連続特集!!!!!!!」
『WESSION FESTIVAL 2025 DAY1』
2月25日（水）午後8:00 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
『WESSION FESTIVAL 2025 DAY2』
2月26日（木）午後8:00 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
『裏社員。−スパイやらせてもろてます−』
2月27日（金）午後9:00 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
『WESSION FESTIVAL 2025 密着特番』
2月28日（土）午後6:15 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
『WOWOW×WEST. "WESSION“』
＃1 MONGOL800 3月1日（日）放送・配信予定
＃2 wacci 3月1日（日）放送・配信予定
＃3 アイナ・ジ・エンド 3月1日（日）放送・配信予定
＃4 Lucky Kilimanjaro 3月1日（日）放送・配信予定
＃5 石原慎也（Saucy Dog） 3月1日（日）放送・配信予定
未公開集 3月1日（日）放送・配信予定
【編集部MEMO】
WEST.は、重岡大毅、桐山照史、中間淳太、神山智洋、藤井流星、茺田崇裕、小瀧望からなる7人組のアイドルグループ。2014年4月に1stシングル「ええじゃないか」でジャニーズWESTとしてCDデビューを果たす。2015年には「第29回日本ゴールドディスク大賞」 でニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤーを獲得、2016年には初の単独ドーム公演を成功させ、着実に人気を獲得。関西出身らしい明るさと親しみやすさに加え、音楽活動はもちろん、バラエティや演技など様々な分野での活躍で一躍人気グループに。2023年にはグループ名をジャニーズWESTからWEST.に改名。昨年はデビュー10周年を迎えた。
