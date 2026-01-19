ウォーゲーミングは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Android/iOS用オンライン海戦アクションゲーム「World of Warships: Legends」において、1月のアップデートを1月19日に実施し、Android/iOS用シューティングRPG「アズールレーン」との第七波コラボレーションを開催する。

また、ゲーム内イベント「戦いに生まれて」キャンペーンやフランス海軍イベントも同時に実施される。

【錨を上げろ！ | World of Warships: Legends の新アップデート】

今回のアップデートでは、「艦隊カップ」、「ランク戦」、「闘争」の各モードに新シーズンが到来するほか、日本のハイブリッド戦艦が正式実装され、多数の改善も実施される。アップデートの締めくくりとして、2月9日から2月23日までの期間中、特別ミッションに挑戦できるほか、春節イベントの一環として割引価格の艦艇、スキン、艦長コスチュームが登場する。

□「【1 月アップデート】 錨を上げろ！」のページ

「アズールレーン」コラボレーション第七波では人気キャラクターが5人参戦！

今回の「アズールレーン」コラボレーション第七波では、人気キャラクターのVittorio Veneto、Ägir、Tallinn、Z24、Massachusettsが新たに艦長として参戦する。これに加えて新艦艇のイタリア Tier VII プレミアム戦艦「AL Vittorio Veneto」、ドイツ Tier VIII プレミアム巡洋艦「AL Ägir」、ソ連 Tier VI プレミアム巡洋艦「AL Tallinn」、そして魚雷に特化したドイツ Tier VII 駆逐艦「AL Z24」および、アメリカ Tier VII プレミアム戦艦「Massachusetts」向けの新迷彩「AL Massachusetts」が登場する。

これらの艦長、艦艇、迷彩は「アズールレーン 7 クレート」から獲得できる。また、「アズールレーン」コラボレーション第七波で登場する艦長、艦艇、スキンだけでなく「セイレーン」迷彩、艦長育成用アイテムなども一定の確率で入手できる。なお、コンテナは無料で2個受け取ることが可能で、1個は専用ミッションから、もう1個はから獲得できる。

「World of Warships: Legends」に新たな褒賞！ 「戦いに生まれて」キャンペーン

「戦いに生まれて」キャンペーンでは100のマイルストーンを進めながら迷彩やクレートといったさまざまな褒賞を獲得することが可能。なお、有効な海事支援を有した状態でキャンペーンをすべて完了するとイギリス Tier VIII プレミアム駆逐艦「Somme」が獲得できる。この艦艇は汎用性が高く、隠蔽性の高い長射程魚雷に加え、使用回数に制限のない魚雷装填ブースターも搭載しており、最大限の破壊力を発揮する。

Vive la France！ フランス海軍イベント開催

新たなフランス海軍イベントが開催され、特別なフランス戦艦クレートを含むテーマに合わせた褒賞が登場する。これらのクレートには、フランス戦艦「Normandie」・「Lyon」・「Richelieu」・「Alsace」・「Bourgogne」・「Strasbourg」・「Flandre」のスキンが収録されているほか、プレミアム戦艦「Strasbourg」または「Flandre」本体がドロップするチャンスもある。

クレートは、新たな「自由の番人」カレンダーを通じても入手でき、完了するとフランス艦長用の艦長コスチューム「Marianne（マリアンヌ）」が褒賞として付与される。また「勇気の海」ミッションに参加するとフランス艦長「Charles Bléry」をアンロックできる。

レジェンダリー艦艇と追加アップデート

開発局プロジェクトとして、優れた空襲能力を備えたオランダ レジェンダリー Tier 巡洋艦「Gouden Leeuw」が登場し、プロジェクトを進行することで獲得可能となる。同時に3回にわたるアップデートを予定したマラソンも実施され、艦艇パーツを収集することでソ連レジェンダリー Tier 戦艦「Kremlin」のアンロックを目指せる。

(C) 2026 Wargaming.net. All Rights Reserved. (C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved. (C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.