TBS近藤夏子アナ、妊娠8ヶ月でのウエディングドレス姿披露 結婚式ショットに「美しすぎる花嫁」「幸せいっぱい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/19】TBSアナウンサーの近藤夏子が、1月19日までに自身のInstagramを更新。ウエディングドレス姿での結婚式ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】産休中の29歳TBSアナ「美しすぎる花嫁」妊娠8ヶ月での純白ドレス姿
近藤は「昨年、結婚式を行いました」とつづり、少人数でアットホームな式を挙げたことを報告。「憧れのウェディングドレスは、スタイルに一目惚れして即決 この時妊娠8ヶ月でそもそも着られるドレスが限られる中 ドンピシャなものに出会えました」と綴り、ボリュームのあるフリルが印象的な美しいウエディングドレス姿を披露した。
また、「お色直しのエスコートは2人の弟にサプライズで頼みました。これは絶対にやりたかったこと！！！BGMはだんご3兄弟」と振り返り、2人の弟に挟まれた笑顔の3ショットなども載せている。
この投稿に、ファンからは「美しすぎる花嫁」「幸せいっぱいの笑顔が眩しい」「ドレスのバックスタイルも素敵」「弟さんたちとの写真に絆を感じる」「見ているこちらまで幸せな気持ちになる」「アットホームな式で理想的」といった声が寄せられている。
近藤アナは2024年10月、社会人になってから出会ったという大学の同級生との結婚を発表。2025年11月に第1子の妊娠を報告し、同月25日を以て産休入りした。（modelpress編集部）
