櫻井翔、新CMでスマートに歌唱 運転で心がけていることも明かす
【モデルプレス＝2026/01/19】嵐の櫻井翔が出演する「チューリッヒ保険会社」スーパー自動車保険の新CMシリーズ「だから、チューリッヒ」が、1月19日より全国18都道府県にて放映開始される。
CMは「対応力」篇、「チューリッヒならではの事故対応」篇、「あなたに合った保険料」篇の全3篇。「だから、チューリッヒ！」という合言葉とZを手で作るポーズで、櫻井が魅力をスマートに表現している。また、特徴的なメロディがお馴染みのサウンドロゴを櫻井が、安心感と信頼感のある表情と共にCM内で歌唱。撮影中は、「チューリッヒ〜」の音程や語尾の伸ばし方などを丁寧に確認する様子が印象的であった。
CMの内容にちなみ「24時間365日の対応サービス」があるとしたら、自身はどういったサービスを提供したいかと問われた櫻井は「コンシェルジュサービスです」と回答。「過去に共演した仲間から、『こういうレストラン行きたい』というリクエストをもらって代わりに予約したり、その先には『海外旅行行きたい』と相談をもらったら旅行代理店に連絡したことがあったり…『もはやコンシェルジュだね』と言われたことがありました」と明かし、「現実的には難しいと思っていますが、日中のみならず、24時間『仲間内のコンシェルジュ』として対応できるように、強化してまいります（笑）」と笑いを誘った。
また、日頃から安全運転を心がけるためにやっていることについては「基本的なことになりますが、目視です。モニターだけ、サイドミラーだけに頼るとかではなく目視を心がけています。機能が備われば備わるほど、そうしたものに頼りがちになってしまいますが、自分の目でしっかりと確認することは意識しています」と語った。（modelpress編集部）
Q：印象に残ったシーンや演出があれば教えてください。
A： チューリッヒ保険会社の頭文字の「Z」を手で作るシーンがあったんですが、かなり「Z」がフィットして表現できました。骨格がチューリッヒなんだなと。モニターの奥で、スタッフさんが「おー」となっているのが嬉しかったです。
Q：もし櫻井さんが提供する「24時間365日の対応サービス」があるとしたら、どういったサービスを提供したいですか？
A：コンシェルジュサービスです。過去に共演した仲間から、「こういうレストラン行きたい」というリクエストをもらって代わりに予約したり、その先には「海外旅行行きたい」と相談をもらったら旅行代理店に連絡したことがあったり…「もはやコンシェルジュだね」と言われたことがありました。現実的には難しいと思っていますが、日中のみならず、24時間「仲間内のコンシェルジュ」として対応できるように、強化してまいります（笑）。
Q：日頃から安全運転を心がけるためにやっていることがあれば、教えてください。
A：基本的なことになりますが、目視です。モニターだけ、サイドミラーだけに頼るとかではなく目視を心がけています。機能が備われば備わるほど、そうしたものに頼りがちになってしまいますが、自分の目でしっかりと確認することは意識しています。
Q：今回のCM撮影を通じて、自動車保険の大切さを改めて感じた瞬間はありましたか？
A：万が一のことが起きた時に対応いただけるっていうのは心強いのはもちろんですが、日頃から保険に入っていることで、心の安心感や拠り所があるのが大きいと感じます。（チューリッヒの自動車保険は）走行距離や車種でカスタムできるのも大きなポイントの1つかなと。自分のスタイルにあった保険をカスタムできるのは心強いと思っています。
