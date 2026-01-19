美容系YouTuberのイナさんが、2026年1月10日に公式YouTubeチャンネルを更新。「【-20kg】短期間で『見た目が激変』した超簡単ダイエット方法」と題して、20キロ痩せたというダイエット方法について明かした。

食事は1日あたり1200キロカロリーを目安に...4つのポイントは

動画の中でイナさんは、身長160センチ、63キロから43キロとマイナス20キロのダイエット経験があると明かし、短期間で見た目が激変したというダイエットの方法を紹介した。

まず、食事は1日あたり1200キロカロリーを目安にしていたという。これは、自身のダイエット前の基礎代謝量に合わせたそうだ。

そのうえで、イナさんは4つの食事のポイントを紹介。1つ目は、朝にリンゴ酢を水と割って飲むこと。むくみや便秘の改善に役立てていたと語った。

2つ目は、タンパク質を60グラム以上摂取し、脂質を抑えること。ダイエット中は、タンパク質を摂取しないと筋肉量が減って代謝が下がり、リバウンドしやすくなるそうだ。また、イナさんは脂質が消費されにくい体質のため、できるだけ抑えることを心がけていたという。

3つ目は、肉より魚を食べること。魚のほうが肉と比べて脂質が良質なので、できれば魚を選ぶことがおすすめだと話した。肉を食べるときは、高タンパク低脂質の鶏むね肉をよく選んでいたそうだ。

最後に4つ目は、白米を玄米に変えること。お米が好きなイナさんは、同じ量を食べても太りにくい玄米を選んでいると話した。量の目安は、茶碗1杯よりも少なめの100〜120グラムだという。

「足を使っていない時間を有効活用すると...」

一方、ダイエット中の運動についても紹介した。ウォーキングが一番おすすめだという。ところが、「でも、私は外を歩きません！（笑）」とイナさん。「本当は外でしっかり歩いた方がいいと思うんですけど。暑かったり寒かったりとか、人の目を気にするのはイヤだったので...」と明かした。

そこで、外出はせずに、家の中で「その場歩き」を続けたのだという。つまり、「足踏み」だ。

「私はドラマとか映画を見ながら、ひたすらその場で歩いて（笑）。1時間半以上は絶対歩いていました」「やっぱり勉強だったり、お仕事だったりで運動する時間がないっていう方がいると思うんですけど。私がやっているのは、本当にその場でやっている足踏みだから、スキンケアしながらでもできるし、洗濯物干してる時とかもやっていました」

生活のちょっとした立っている時間を使って、足踏みをしていたそうだ。

「足を使っていない時間を有効活用すると、毎日20分以上はあると思うのね。だから、『時間がなくて運動できない』じゃなくて、日常生活の中で、足踏みを取り入れましょう。（足踏みをやるときは）姿勢を意識して、呼吸をめっちゃしながらやってみてください」

さらに、ラジオ体操や、週に2〜3回はK-POPアイドルがオススメする筋トレなどもしていたとのこと。筋トレについては、30分以上続けて行うことがポイントだそうだ。

ほかにも、お菓子をやめることができないというイナさんは、「たまごボーロ」を選んで食べていたという。飴やミンティア、韓国製のマスカットジュースなどでも空腹を満たしていたそうだ。どうしてもチョコを食べたいときは、少量で我慢していたという。

飲み物は基本的に水を1日2リットル摂取し、カフェに行くときはストレートのアイスティーやアメリカーノを選ぶ。お酒の場でも烏龍茶を基本的には選び、たまにレモンサワーを飲むこともあったそうだ。