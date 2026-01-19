【水曜日から数年に一度クラスの寒気襲来、警報級の大雪へ 平地でも大雪か】

気象庁は19日朝、大雪に関する全般気象情報を発表しました。 21日・水曜日から25日・日曜日にかけて、日本付近は強い冬型の気圧配置が続く見込みです。 北日本から西日本の日本海側を中心に「警報級の大雪」となるおそれがあります。

北日本から西日本では日本海側を中心に、山地だけではなく平地でも大雪となる所があるでしょう。普段雪の少ない太平洋側でも大雪となる所がある見込みです。

【大雪のタイムライン】

20日は、発達する低気圧の影響で、北日本や東日本を中心に、雪を伴った非常に強い風が吹き、海は大しけとなるでしょう。暴風や高波に警戒してください。

21日からは状況が一変し、本格的な大雪となります。 上空には、平年より10度前後も低い、非常に強い寒気が流れ込む見込みです。

21日は「JPCZ（日本海寒帯気団収束帯）」と呼ばれる発達した雪雲のラインが、北陸地方から山陰地方へ向かう予想です。このため、短時間で積雪が急増するドカ雪となったり、落雷や竜巻などの激しい突風が発生したりするおそれがあります。

【予想される降雪量】

▼２０日６時から２１日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ４０センチ 東北地方 ５０センチ

▼その後、２１日６時から２２日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ４０センチ 東北地方 ７０センチ 関東甲信地方 ４０センチ 北陸地方 ７０センチ 東海地方 ４０センチ 近畿地方 ５０センチ 中国地方 ４０センチ

その後も強い冬型の気圧配置が続くため、北日本から西日本の日本海側を中心に大雪が続き、積雪がさらに増えるおそれがあります。

この大雪は25日頃まで長く続くおそれがあります。 特に21日以降は、車の立ち往生や鉄道の運休など、交通機関への大きな影響が懸念されます。 気象台から発表される最新の気象情報と、各社の交通情報を確認してください。

