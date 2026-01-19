メンタルケアにも効果あり!? 腸内環境を整える発酵食品の上手な摂り方とは【ひとり暮らしの栄養手帖】

身近な発酵食品で腸内環境を整える

腸内環境は健康に直結発酵食品でバランスを整える

私たちの腸の中には、1000種類以上・100兆個以上の細菌がすみついています。これらの菌は、体によい働きをする「善玉菌」と、体に悪い働きをする「悪玉菌」、善玉と悪玉のうち数が優勢な方に味方する「日ひ よ り 和 見み 菌」の3種類に分けられます。一般的に「腸内環境を整える」というのは、この3種類の細菌のバランスを整えるということ。善玉菌２：悪玉菌１：日和見菌７のバランスになるのが健康にとって理想的とされています。なお、これらの細菌の集合体は、腸内フローラと呼ばれています。

腸は、消化吸収や免疫力の要かなめであり、脳の働きにも関わる重要な器官。腸内環境が崩れると、下痢や便秘、免疫力の低下、肌荒れ、太りやすさなどにつながります。さらに心の病気や認知症、大腸がんのリスクも高まるといわれています。腸の健康は全身の健康につながるため、腸を整えていくことが大切なのです。

腸内環境を改善するのに最適なのが、発酵食品。発酵食品とは微生物（乳酸菌・酵母・麹菌など）の働きで食品を分解・変化させ、保存性や栄養価を高めた食品のことで、善玉菌を豊富に含んでいます。発酵食品を摂ることで、腸内の善玉菌が増えて悪玉菌の増殖が抑えられるほか、含まれる菌の種類によってさまざまな健康効果が得られます。

納豆やみそ、醬油、チーズ、ヨーグルト、キムチやぬか漬けなど、身近な発酵食品を積極的に摂りましょう。毎日少しずつ継続して摂るのが大切です。

【おすすめ食材】

納豆／チーズ／ヨーグルト／キムチ／ぬか漬け／甘酒 など

イラスト：may

腸内環境を整えると、お腹の調子や肌の状態が整い、免疫力UP、メンタルケアにも効果的でいいことだらけ！

まとめ

善玉菌を優位にするには発酵食品が効果的

腸内環境を整えることは健康に必要不可欠。発酵食品は生鮮食品などに比べて保存期間が比較的長いため、ひとり暮らしにも取り入れやすく、おすすめです。

【出典】『ひとり暮らしの栄養手帖』監修：中井エリカ