

西村美月 選手提供：天満屋

2月22日に総社市で開かれる「そうじゃ吉備路マラソン」に、天満屋女子陸上競技部の西村美月選手と、東京パラリンピックのメダリスト和田伸也選手が、ゲストランナーとして出場することが決まりました。

実行委員会が、1月16日にゲストランナーを追加発表したものです。

西村選手は、熊本県出身の21歳です。2025年12月の防府読売マラソン大会で優勝(2時間25分54秒）し、MGC（オリンピックのマラソン日本代表選手選考会）の出場権を獲得しました。そうじゃ吉備路マラソンは10㎞に出場します。

和田伸也選手(長瀬産業)は2020年の東京パラリンピックに出場し、1500m(T11)で銀メダル、5000m(T11)で銅メダルを獲得しました。T11クラスのマラソンの世界記録保持者です。そうじゃ吉備路マラソンはハーフマラソンに出場します。

そうじゃ吉備路マラソンには、この他、今年の箱根駅伝の5区で快走し青山学院大学の3連覇に貢献した黒田朝日選手(4年)と、弟の然選手(青学大・2年）が、ゲストランナーとしてハーフマラソンに出場します。

2026年のそうじゃ吉備路マラソンの参加申込者は、去年よりも1686人増え、14404人となっています。