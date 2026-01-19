通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８％台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.51 5.56 7.69 5.33
1MO 9.02 5.59 7.76 5.82
3MO 9.06 5.73 7.93 6.29
6MO 9.21 6.03 8.17 6.89
9MO 9.29 6.31 8.39 7.28
1YR 9.35 6.51 8.52 7.56
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.61 6.61 6.39
1MO 8.06 7.53 6.59
3MO 8.27 8.01 6.83
6MO 8.74 8.57 7.10
9MO 9.02 8.91 7.35
1YR 9.21 9.15 7.50
東京時間10:08現在 参考値
ドル円短期ボラはやや高め推移 日銀会合など警戒
