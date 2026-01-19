「FoKus Prestige Encore」

アユートは、Noble Audioより、完全ワイヤレスイヤフォンのフラッグシップ「FoKus Prestige Encore」を、アユート直販ECサイト「アキハバラ e 市場」及び正規取扱販売店にて販売する。価格は121,000円。

「前モデルのFoKus Prestigeを伝統を受け継ぎ、ワイヤレスオーディオ技術における洗練された進化を目指した」とのこと。

豊かで力強い低音を再生する8mmダイナミック型、中域の明瞭さと質感にこだわったKnowles製BA×2、高音域の空気感を拡張する新しい6mm平面磁気ドライバーと組み合わせた、トライブリッドドライバー構成。音場の広がり、定位の正確さ、音色のリアリズムが向上するという。

気流を安定させ密閉性を向上するために、トリプルベント付き金属ノズルを新設計した。

ドライバー内部構造

Snapdragon S3 Gen 1 Sound Platform（Qualcomm QCC 3091）チップセットを搭載し、高解像度コーデック（aptX Loss less、aptX Adaptive、LDAC、AAC、SBC）に対応。Bluetoothのバージョンは5.4で、マルチペアリング可能。

ANCと外音取り込み機能を搭載。通話や会議では、cVcノイズキャンセリング技術が環境ノイズを低減し、どのような場面でも明瞭な音声を維持するという。

装着イメージ

1回の充電により、約10時間（ANCオフ時。ANCオンでは約7時間）の連続再生を維持し、充電ケースを含めると合計約35時間使用可能。10分の充電で約2時間再生できるという急速充電機能を搭載している。充電ポートはType-C。

本体のハウジングと充電ケースは、無垢材をCNC加工で一体成型した完全木製構造。「小型軽量設計と相まって、高級感あふれる仕上げと長時間の使用でも疲れにくい安定した装着感を実現した」とのこと。

本体 + 充電ケース

充電ケース

Audiodo Personal Soundをベースに、左右の耳を個別にキャリブレーションすることで、ユーザーにマッチしたサウンドで再生可能。一度のテスト後、パーソナライズされた周波数調整がイヤフォン本体に書き込まれるため、設定後はアプリに依存せず、すべてのデバイスでプロファイルが引き継がれる。

周波数帯域は20Hz～20kHz、感度は105dB、インピーダンスは18Ω。シングル＆ダブルフランジシリコンイヤーピース（S、M、Lサイズの計6種）、ポーチ、充電用USBケーブル（USB A to USB C/約25㎝）が付属。本体に1年、付属品に90日のメーカー保証付き。