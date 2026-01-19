WILD BLUE初の地上波冠番組『WILD BLUEのわぶっていきましょう！』がスタジオを飛び出し、大阪城音楽堂で初のイベントを開催！

番組で大好評の“あの企画”が生で見られる!?

さらにイベントでしか見られない特別企画などたっぷりお届け！

昼公演は＜ゲストとわぶる！＞と称し、スペシャルゲストを迎え番組の公開収録を行いながら、トークやイベントでしか見られないゲーム企画などを予定。

夜公演は＜みんなでわぶる！＞

ファンの皆さんからのリクエスト企画や会場を巻き込んだゲーム企画で、一体感あふれる“わぶい空間”をお届け予定！

もちろんWILD BLUEのライブパフォーマンスも…！♡

普段のライブとはまた一味違う“バラエティー満載のWILD BLUE”と一緒に、わぶっていきましょう～！

●イベント概要

「WILD BLUEのライブでもわぶっていきましょう！」

日程：2026年3月 22日（日）昼・夜2回公演

会場：大阪城音楽堂

会場URL：https://www.osakacastlepark.jp/ongakudo/

イベントURL：https://www.asahi.co.jp/wabutteikimashou/event/

主催：「WILD BLUEのわぶっていきましょう！」製作委員会

「ゲストとわぶる！」昼公演

開場12:00/開演13:00

（公演後WILD BLUEハイタッチ会）

出演：WILD BLUE, 東京ホテイソン（MC）/スペシャルゲスト（後日発表）

「みんなでわぶる！」夜公演

開場16:30/開演17:30

（公演後WILD BLUEハイタッチ会）

出演：WILD BLUE, 東京ホテイソン（MC）

昼夜通し券購入者には「オリジナルボイスメッセージ」プレゼント！

〈WILD BLUEハイタッチ会〉

チケット購入者全員特典公演後お見送りハイタッチ会開催！

〈オリジナルボイスメッセージ特典〉

「昼夜通し券」購入者特典として、イベント本番で収録する、メンバーによるオリジナルボイスメッセージをイベント終了後、後日メールにてプレゼント。

ここでしか手に入らない、特別なメッセージをぜひお楽しみに！

◆WILD BLUEコメント

山下 幸輝 CO-KI YAMASHITA

©「WILD BLUEのわぶっていきましょう！」製作委員会

◆冠番組発のイベントに対する意気込みや感想をお願いします

4月が目の前ということですし春らしい新学期をひと押しできる昼夜、1日にしたいと思ってますので、全力でわぶっていきましょう！

◆どんなイベントにしたいですか？

先取りでお祭りにきた気分になれるイベントにしたいですし、大阪で野外ということで会場全員で声出して発散できたらいいなと思います！



宮武 颯 HAYATE MIYATAKE

©「WILD BLUEのわぶっていきましょう！」製作委員会

◆冠番組発のイベントに対する意気込みや感想をお願いします

今回わぶっていきましょう初のイベントで、しかも！ゲストの方も来て下さるということで、どんなものになるのか僕たち自身も未知のイベントになると思います！最高にわぶっていきたいと思います！！！



池田 優斗 YUTO IKEDA

©「WILD BLUEのわぶっていきましょう！」製作委員会

◆冠番組発のイベントに対する意気込みや感想をお願いします

画面から僕たちが飛び出して生で一緒にわぶっていけるということで、今から楽しみで仕方ないです！見応えのある内容となっておりますので、一瞬たりとも目を離さず僕たちと一緒にわぶわぶして頂けると嬉しいです！お楽しみに！

◆どんなイベントにしたいですか？

皆んなで日頃の疲れを吹っ飛ばせるような笑いに満ちたイベントに出来たらなと思います！普段の僕たちのナチュラルな魅力を放出しつつも、様々なコーナーでのメンバーの新たな一面、魅力が垣間見れるそんな日にしたいですね！



鈴川直弥 NAOYA SUZUKAWA

©「WILD BLUEのわぶっていきましょう！」製作委員会

◆冠番組発のイベントに対する意気込みや感想をお願いします

冠番組をきっかけにイベントができることを、素直にありがたく感じています！

番組として積み重ねてきた時間や空気感を、そのままリアルな場に持っていけるのは簡単なことじゃないと思うからこそ、一つひとつ丁寧に向き合いたいです。

ただ楽しいだけで終わらせるのではなく、WILD BLUEとして今どんな想いで活動しているのか、どんな姿勢でステージや番組に立っているのかが、自然と伝わるイベントにしたいと思っています！

◆どんなイベントにしたいですか？

背伸びをせず、今のWILD BLUEをそのまま届けられる時間にしたいです。完璧じゃなくても、真剣に向き合っている姿や、試行錯誤している過程ごと共有できたらいいなと思っています。

ステージ上だけじゃなく、人としての温度や距離感が感じられて、終わったあとに少しだけ前向きな気持ちになってもらえる。そんなWILD BLUEを、このイベントを通して届けたいです！今からわぶわぶしてきています！



鈴 陽向 HINATA SUZU

©「WILD BLUEのわぶっていきましょう！」製作委員会

◆冠番組発のイベントに対する意気込みや感想をお願いします

普段はカメラの前で収録という形ですが、イベントでは沢山の方に直接見てもらえるのでリアルをお届けできるし当日は楽しい日になるかなと思います！

◆どんなイベントにしたいですか？

来てくれた人達を幸せにして笑顔が自然と出る日になればなと思います！

野外なのでギアあげて盛り上がるイベントにしたいです！

WILD BLUE profile

©「WILD BLUEのわぶっていきましょう！」製作委員会

2024年9月6日に1stデジタルシングル『WILD BLUE』でデビュー。ダンスパフォーマンスを武器に、数々のイベントに出演するほか、2025年４月２日には１stEP『POP』をリリースし、初となるライブツアー『WILD BLUE LIVE TOUR 2025 [The First Light]』を開催した。メンバーそれぞれの活動に加えて、グループとしてはラジオ『WILD BLUEのわぶらじ』（TBSラジオ）への出演など、さまざまなフィールドで活躍の幅を広げている。

【番組情報】

『WILD BLUEのわぶっていきましょう！』

ABCテレビ 毎週日曜深夜1時10分～放送！

★ABCテレビでの放送後、TVer・ABEMAでの見逃し配信あり

公式HP https://www.asahi.co.jp/wabutteikimashou/

TVer番組ページ https://tver.jp/series/sr4ui1tvfi