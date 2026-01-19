結婚式はトラブルなく、穏やかに予定通り執り行われるのが理想ですよね。しかし、そんな理想をぶち壊されることもあるようで……？ 今回は、結婚式をやんちゃな子どもに台無しにされてキレそうになった話をご紹介いたします。

子どものせいで結婚式が台無しに

「夫の友人の子どもに、結婚式を台無しにされたことがあります。途中までは、順調に式は進み、たくさんの友人にお祝いされて幸せな気持ちになっていました。しかし、お色直しをして再び披露宴会場に向かうと、いきなり小さな子どもが私のドレス目がけて突進！ ドレスに顔をうずめて、『きれーい！』『私もドレス着たいー！』と言い始めました。

すると夫がその子どもの名前を呼んだので、夫の知り合いの子どもなのだと察して、イラッとする気持ちをおさえたのですが……。披露宴でもずっとくっついてきたり、大声でわめいたりとムードぶち壊しでした。小さい子どもとはいえ、こういう場ではちゃんと親が管理するべきだし、せっかくの結婚式で気分を害されてテンションが下がりましたね」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ 招待客の中に子どもがいるなら、事前に教えてほしいですよね。親が管理しなくてはいけないのに、放置するのもイラッとしてしまいます。

