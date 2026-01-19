ヒコロヒーの“大親友”、年齢を暴露されて嘆き「頑張って隠してるのに…」

ヒコロヒーが10年来の“大親友”の番組に出演し、年齢をバラしてしまう場面があった。

【写真】「この日しかこの顔ない」ヒコロヒーの親友が公開した20代当時の“振袖ショット”

1月15日（木）に放送された『私が愛した地獄』では、ゲストに稲田美紀（紅しょうが）の10年来の親友・ヒコロヒーが登場。番組MCのぺえ、RIHO（平成フラミンゴ）、稲田とともにトークを繰り広げた。

同番組は、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティだ。

今回の街頭インタビューでは、女子大生から「クリスマスの悲劇」という“地獄”が語られる。女性はクリスマスの夜に彼氏から名前を呼び間違えられ、軽い気持ちで浮気を疑ったことをきっかけにSNSをブロックされ一方的にフラれてしまったという。

このVTRを見たスタジオでは、SNSをブロックされた経験についてトークを展開。ぺえや稲田は「ブロックされても気づかない」と語るも、RIHOは「ブロックする側」と意外な告白をする。

その理由を「ミュートだと気が済まない」とし、「そいつのフォロワー1人でも減らしたい」と力説してスタジオを沸かせた。

そんななか、稲田は以前番組でも紹介された“稲田のクリスマスデート事件”を語り出す。

大阪時代、マッチングアプリで出会った男性が「トイレに行ってくる」と言ったきり姿を消した（※撒かれた）事件だったが、その男性からはLINEをブロックされていると明かしてヒコロヒーは「めっちゃ腹立つやん！」と激怒した。

稲田も「たぶん撒かれ最中にブロックもされてる」と言い、ヒコロヒーに「うわあ、撒きブロックか…」とまとめられた。

一方、ヒコロヒーがそもそもブロックされたことに気づかないという話に戻すと、「ワシらが年食ってるからちゃう？」と疑問を投げかける。

だが稲田がすかさず「年食ってない」と言い張ると、ヒコロヒーは「どうした？ ワシの1個上やん」と暴露。「35〜36の世代はさ…」と続けると、稲田は「あんただけやで年齢バラしてくるの。こんなに頑張って隠してるのにさ…」と抗議した。

これにぺえが「稲田美紀（35）なんだ」と整理すると、ヒコロヒーからは「（36）ね」と訂正が入り、稲田が「やめてホンマに…」と嘆く事態となっていた。