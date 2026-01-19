（台北中央社）19日午前7時48分ごろ、高雄市那瑪夏区を震源とする地震があった。中央気象署（気象庁）によれば、震源の深さは5キロ、地震の規模を示すマグニチュード（M）は4.3と推定される。



各地の最大震度は次の通り。震度3＝南部・高雄市、嘉義県、中部・南投県▽震度2＝南部・台南市、中部・雲林県▽震度1＝中部・台中市、彰化県、南部・嘉義市、東部・花蓮県、台東県。



また、同日午前8時51分ごろには、宜蘭県近海を震源とする地震もあった。同署は、震源の深さ7キロ、M3.9とした。



各地の最大震度は以下の通りだった。震度4＝北東部・宜蘭県、東部・花蓮県▽震度1＝北部・新北市、中部・南投県。



（編集：楊千慧）