監修医師：

中川 龍太郎（医療法人資生会 医員）

奈良県立医科大学卒業。臨床研修を経て、医療法人やわらぎ会、医療法人資生会南川医院に勤務。生活習慣病や肥満治療、予防医学、ヘルスメンテナンスに注力すると同時に、訪問診療にも従事している。日本プライマリ・ケア連合学会、日本在宅医療連合学会、日本旅行医学会の各会員。オンライン診療研修受講。

「くも膜下出血」とは？

くも膜下出血とは、脳の表面の血管が破れて出血してしまい、くも膜下腔というスペースに出血が拡がった病気です。発症の原因のほとんどは脳の動脈にできた瘤（こぶ）：脳動脈瘤の破裂です。脳動脈瘤が存在するだけでは何も症状はありません。しかし一度破裂すると、出血によって髄膜が刺激され、経験したことのない頭痛や嘔吐、脳が圧迫されることによる意識障害、麻痺などの神経障害を引き起こします。

くも膜下出血は、発症した人の1/3は死亡し、1/3は何らかの後遺症が残り、残る1/3だけが社会復帰できるという、非常に重篤な病気です。

受診すべき診療科は脳神経外科です。原因となっている血管の位置によって、開頭手術やカテーテル手術などが適応になります。

くも膜下出血の前兆となる症状

頭痛

くも膜下出血の最も代表的な症状として、頭痛があります。くも膜下出血が生じた場合、経験したことのないような「突然、バットで殴られたと感じるような強い頭痛」が特徴的です。しかし、このくも膜下出血に先立って起こる、「警告頭痛」というものがあります。

警告頭痛（warning headache）は突然に発症し、持続時間は1～2日とされていますが、人によっては数分～2週間と個人差も大きいです。頭痛といっても、頭全体だけではなく、首の痛みを自覚する場合もあり、痛む場所にも個人差があります。

この警告頭痛は、くも膜下出血の原因になる脳動脈瘤からの少量の出血が原因とされています。

これから説明するくも膜下出血の前兆となる症状に対して、対応は全て同じですのでここで説明いたします。

このような症状が生じた際は、本人は横になるなどできるだけ安静にした上で、周囲の方が救急要請であったり病院へ連れて行くようにしてください。超緊急というわけではありませんが、できるだけ早く受診する必要があります。専門科は脳神経外科です。

吐き気・嘔吐

くも膜下出血の前兆となる症状としては、吐き気・嘔吐もあります。

これも先の頭痛で説明した、脳動脈瘤からの少量の出血が原因となることが多いです。先の頭痛と合わせて出現することも多いです。少量の出血が髄膜を刺激することで、吐き気・嘔吐を引き起こします。

ご自身で我慢するのは非常に危険ですので、すぐに医療機関を受診しましょう。

意識状態の悪化

くも膜下出血の前兆となる症状として、意識状態の悪化もあります。具体的にいうと、こちらの問いかけに答えられない・的外れな返答をする、自分の名前が言えない、日付がわからない、目を開けないといったものがあります。これも脳動脈瘤からの出血が原因です。

対応は前述と同じですので省略いたします。

視力障害

くも膜下出血の前兆として、視力障害もあります。具体的に言うと、片側の目が失明する、全体的に見えづらくなる、まぶしくてよく見えない、ものが二重に見えるといった症状があります。これは脳動脈瘤ができた部位によって分かれます。特に動眼神経という眼球を動かす神経の近くに脳動脈瘤ができた場合は、ものが二重に見えるという症状が出やすいです。動脈瘤自体が動眼神経を圧迫していたり、出血による影響が出る場合もあります。

どのパターンの視力障害にせよ、突然発症して頭痛も伴うといった状況であれば緊急性は高いです。早急に救急要請して脳神経外科医のいる病院へいきましょう。

血圧の変動

くも膜下出血の前兆として、血圧の変動があります。普段の血圧の値よりも非常に高くなったり、逆に低くなったりという状態です。くも膜下出血では、血圧が非常に高くなると脳動脈瘤からの再出血が起こる可能性が上がり、非常に危険です。そのため血圧は低い方が良いということになります。

緊急性と救急要請などの対応はこれまでと同様ですが、普段から血圧を下げる薬を飲んでいる方は可能であれば追加内服をしておきましょう。しかし、基本的には医療機関で治療するのがベストですので、これはなかなか搬送先が見つからない、医療機関まで時間がかかる、といった時の応急処置と考えてください。

「くも膜下出血の前兆」についてよくある質問

ここまでくも膜下出血の前兆となる症状・予防法などを紹介しました。ここでは「くも膜下出血の前兆」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

くも膜下出血の前兆となる症状を発症しやすい季節はありますか？

中川 龍太郎（医師）

冬の寒い季節は、くも膜下出血は起こりやすいとされています。体の熱を逃さないように、血管は「しまる」傾向になります。その結果、血圧は上がりやすくなり、くも膜下出血を含めた脳卒中全体が多い季節となります。

くも膜下出血の前兆となる頭痛にはどんな痛みの特徴がありますか？

中川 龍太郎（医師）

突然出現した頭痛というのが特徴です。突然と言うのは、何をしていた時か明確にわかる、というものです。痛みの性質自体（どんな痛みか）や持続時間は非常に多彩で、断定はできません。

くも膜下出血の前兆となる症状と血圧に相関関係はありますか？

中川 龍太郎（医師）

血圧も相関します。やはり高血圧が続くと、くも膜下出血とその前の少量の出血は起こりやすくなります。また前兆症状として、血圧の乱高下も特徴的です。

編集部まとめ

くも膜下出血の前兆となる症状や原因、予防法についてまとめました。最後にお伝えしたいことは、とにかく疑ったら早く受診することです。非常に重篤な疾患ですので、これまで紹介した前兆となる症状が突然出現した際は、ためらわず救急要請してください。

