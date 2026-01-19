TUY

■台風1号(ノケーン)

2026年1月19日9時45分発表　気象庁

19日9時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
中心位置    北緯16度35分 (16.6度)
東経126度30分 (126.5度)
進行方向、速さ    東北東 10 km/h (6 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域    北西側 440 km (240 NM)
南東側 220 km (120 NM)

20日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯17度40分 (17.7度)
東経128度55分 (128.9度)
進行方向、速さ    東北東 10 km/h (6 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    105 km (57 NM)

21日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯17度25分 (17.4度)
東経132度50分 (132.8度)
進行方向、速さ    東 15 km/h (9 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    185 km (100 NM)

22日9時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯13度50分 (13.8度)
東経132度30分 (132.5度)
進行方向、速さ    南 15 km/h (9 kt)
中心気圧    1006 hPa
予報円の半径    300 km (160 NM)

