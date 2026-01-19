【台風情報】今どこに？ 台風1号(ノケーン)のこのあとの勢力と進路を詳しく 日本方面には向かわず 最大瞬間風速は？ 全国の天気を画像で 気象庁
■台風1号(ノケーン)
2026年1月19日9時45分発表 気象庁
19日9時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯16度35分 (16.6度)
東経126度30分 (126.5度)
進行方向、速さ 東北東 10 km/h (6 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 北西側 440 km (240 NM)
南東側 220 km (120 NM)
20日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯17度40分 (17.7度)
東経128度55分 (128.9度)
進行方向、速さ 東北東 10 km/h (6 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 105 km (57 NM)
21日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯17度25分 (17.4度)
東経132度50分 (132.8度)
進行方向、速さ 東 15 km/h (9 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
22日9時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯13度50分 (13.8度)
東経132度30分 (132.5度)
進行方向、速さ 南 15 km/h (9 kt)
中心気圧 1006 hPa
予報円の半径 300 km (160 NM)
