sumikaの片岡健太が自身のXを更新。1月18日に大阪・京セラドーム大阪で開催された『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』のファイナル公演を鑑賞したことを報告し、Snow Man・深澤辰哉との舞台裏ショットを公開した。

【画像】深澤辰哉＆片岡健太の舞台裏ショット／過去のオフショット（全2枚）

■笑顔でぴったり寄り添う片岡健太＆深澤辰哉

片岡は投稿で「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON ツアーファイナルにお邪魔しました。大切な日を見届けられて本当によかったです」と報告。さらに「終演後にラブな色男深澤くんと」とつづり、深澤との2ショットを公開した。

片岡は黒のロングコートにニットを合わせ、ファーのハットとメガネを着用したシックな装い。一方の深澤は、前髪を下ろし、ペイズリー柄のネイビーブルーのセットアップに身を包んでいる。

ふたりはお互いを称えるようなポーズで柔らかな笑顔を浮かべており、終演後ならではのリラックスした雰囲気が伝わる1枚となっている。

この投稿にSNSでは「推しと推し」「2ショット嬉しすぎる」「ふたりともかわいい」「好きが大渋滞」「ご縁が続いていることに胸熱」「眼福」「最高すぎる」といった声が相次いで寄せられている。

■楽曲提供以来、温かな関係性が続く片岡健太＆深澤辰哉

片岡は深澤のソロ曲「iro iro」の作詞・作曲を担当。sumikaがナビゲーターを務めるJ-WAVE『SPARK』に深澤がゲスト出演したほか、深澤がsumikaのライブを訪れるなど、音楽を通じた温かな交流が続いている。

『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』

