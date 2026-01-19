TM NETWORK『QUANTUMツアー』の書籍の発売が決定。来場者からライブレポートを募集

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TM NETWORKが1月22日にスタートさせる『QUANTUM』ツアーの書籍『TM NETWORK TOUR 2026 QUANTUM TOUR PAMPHLET 1』が、6月に発売されることが決定した。

■リットーミュージックの直販サイト「T-OD」では、恒例のセットリストTシャツの販売も予定

本書は、1月22日の東京・立川ステージガーデンを皮切りにスタートする TM NETWORK のライブツアー『TM NETWORK TOUR 2026 QUANTUM』を総括するもの。書籍は、ツアー終了後に発売される。

なお本書では、公演来場者からライブレポートを募集。ライブレポート募集の対象となる公演や応募方法については、ライブレポート応募サイトをチェックしよう。

本書には、来場者によるライブレポートの他、ステージ写真やリハーサル風景、バックステージ写真、衣装、楽器など豊富なコンテンツを掲載予定。表紙は、公演中に販売されるツアーパンフレットのデザインを継承している。

リットーミュージックの直販サイト「T-OD」では、恒例のセットリストTシャツも販売予定。

書籍やセットリストTシャツの価格、発売日等の詳細には、特設サイトやSNS等にて随時発表される。

■書籍情報

2026年6月発売予定

『TM NETWORK TOUR 2026 QUANTUM TOUR PAMPHLET 1』

特設サイト

https://t-od.jp/collections/tm_quantum

リットーミュージック直販サイト「T-OD」

https://t-od.jp/

TM NETWORK OFFICIAL SITE

https://fanksintelligence.com/