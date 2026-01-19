TM NETWORK『QUANTUMツアー』の書籍の発売が決定。来場者からライブレポートを募集
TM NETWORKが1月22日にスタートさせる『QUANTUM』ツアーの書籍『TM NETWORK TOUR 2026 QUANTUM TOUR PAMPHLET 1』が、6月に発売されることが決定した。
■リットーミュージックの直販サイト「T-OD」では、恒例のセットリストTシャツの販売も予定
本書は、1月22日の東京・立川ステージガーデンを皮切りにスタートする TM NETWORK のライブツアー『TM NETWORK TOUR 2026 QUANTUM』を総括するもの。書籍は、ツアー終了後に発売される。
なお本書では、公演来場者からライブレポートを募集。ライブレポート募集の対象となる公演や応募方法については、ライブレポート応募サイトをチェックしよう。
本書には、来場者によるライブレポートの他、ステージ写真やリハーサル風景、バックステージ写真、衣装、楽器など豊富なコンテンツを掲載予定。表紙は、公演中に販売されるツアーパンフレットのデザインを継承している。
リットーミュージックの直販サイト「T-OD」では、恒例のセットリストTシャツも販売予定。
書籍やセットリストTシャツの価格、発売日等の詳細には、特設サイトやSNS等にて随時発表される。
■書籍情報
2026年6月発売予定
『TM NETWORK TOUR 2026 QUANTUM TOUR PAMPHLET 1』
■【画像】『TM NETWORK TOUR 2026 QUANTUM TOUR PAMPHLET 1』表紙
■関連リンク
特設サイト
https://t-od.jp/collections/tm_quantum
リットーミュージック直販サイト「T-OD」
https://t-od.jp/
TM NETWORK OFFICIAL SITE
https://fanksintelligence.com/