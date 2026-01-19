19日11時現在の日経平均株価は前週末比695.40円（-1.29％）安の5万3240.77円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は437、値下がりは1109、変わらずは52と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は159.11円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が79.42円、ＳＢＧ <9984>が38.51円、ＴＤＫ <6762>が32.59円、豊田通商 <8015>が25.97円と続いている。



プラス寄与度トップはイオン <8267>で、日経平均を11.53円押し上げている。次いで味の素 <2802>が10.90円、セブン＆アイ <3382>が8.97円、ＫＤＤＩ <9433>が8.42円、ディスコ <6146>が6.28円と続く。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位は食料で、以下、小売、水産・農林、電気・ガスと続く。値下がり上位にはゴム製品、輸送用機器、非鉄金属が並んでいる。



※11時0分10秒時点



株探ニュース

