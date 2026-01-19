今週は「大寒」へ。1年でいちばん寒い時期がやってきました。

そんな時こそ、室内で楽しめるエンタメはいかがでしょうか！？

今週は、現在開催中！そして今年予定されている注目の美術展をピックアップします！

2月15日まで上野にある国立西洋美術館で開催中！

『オルセー美術館所蔵 印象派 室内をめぐる物語』

印象派に活躍した画家、ドガやルノアール、マネ、モネ、セザンヌなどの名作ばかりおよそ７０点がパリ・オルセー美術館から来日。

国立西洋美術館やフランス・ジヴェルニーの印象派美術館のほか、国内外に所蔵される重要作品も加えたおよそ100点が一堂に展示され、印象派の中でも”室内”を舞台に描かれた作品を主に紹介しています。

3月15日まで品川・寺田倉庫G1ビルにて開催中！

『ガウディ没後100年公式事業 NAKED meets ガウディ展』

今年はガウディ没後100年、そしてサグラダ・ファミリアのメインタワー「イエスの塔」が完成を迎える記念の年！

秘蔵の手記や書簡、制作道具など、世界初公開を含む貴重なコレクションを展示。

アート、テクノロジー、デザインを融合するクリエイティブ・カンパニーNAKEDが手掛ける体験型・参加型アートでガウディに出会う展覧会です。

ぜひ、ガウディの思考を体感して、あのサグラダ・ファミリアの世界に没入して下さい！

そして、9月から六本木・国立新美術館で開催される

『ルーヴル美術館展 ルネサンス』

１５世紀から１６世紀にかけてヨーロッパ各地へ広がったルネサンス美術の特徴を、選び抜かれた５０点あまりの作品を通して浮かび上がらせるという展覧会。

フランス・ルーヴル美術館からレオナルド・ダ・ヴィンチの『女性の肖像」通称『美しきフェロニエール」が初来日！

レオナルド・ダ・ヴィンチの作品が日本にやってくるのは、なんと52年ぶりだそう！これは、見逃せませんね！

それぞれの美術展のみどころ、画家の人生や、美術館についてなど、今週は、アートディレクターのナカムラクニオさんを迎えて、

ナカムラさんならではの目線で楽しみ方をたっぷり伺います！

ナカムラさんは、世界中を飛び回り美術館や画家の邸宅などを訪れたり、日本でも諏訪や輪島などで金継ぎにまつわる活動を行なっていらっしゃいます。

どんなお話しが飛び出すのか、お楽しみに！

〜ラインナップ〜

【月】金継ぎを世界に！アートディレクター・ナカムラさんの活動

【火】オルセー美術館展・注目作品の楽しみ方

【水】没後100年・ガウディの人生とは

【木】ガウディ展で楽しみにしているのは？

【金】ルーヴル美術館展・レオナルド・ダ・ヴィンチの名作

〜イベント概要〜

【タイトル】『オルセー美術館所蔵 印象派 室内をめぐる物語』

【スケジュール】2月15日まで上野にある国立西洋美術館で開催中！

【オフィシャルサイト】https://www.orsay2025.jp

【タイトル】『ガウディ没後100年公式事業 NAKED meets ガウディ展』

【スケジュール】3月15日まで品川・寺田倉庫G1ビルにて開催中！

【オフィシャルサイト】https://meets.naked.works/gaudi/

【タイトル】『ルーヴル美術館展 ルネサンス』

【スケジュール】9月９日から六本木・国立新美術館で開催

【オフィシャルサイト】https://www.ntv.co.jp/louvre2026/