【炎上】「さす九」という言葉は地域差別？元熊本女子が描く九州男児あるあるエピソードが話題【作者インタビュー】
X(旧Twitter)で「さす九(さすきゅう)」というワードがトレンド入りし、議論が白熱中だ。「さす九」とは日本のインターネットスラングで、九州男児の亭主関白ぶりを「さすが九州」と略語にしたものだ。今回、イラストレーターのオカン羊(@shimizoon)さんが漫画『我が家のさす九』を投稿すると1.8万の反響があった。今回はオカン羊さんに制作の経緯やさす九についての思いを聞く。
本作「我が家のさす九」は作者のオカン羊さんの実体験を描いている。この投稿に次々と九州男児あるある亭主関白エピソードが寄せられ、「さす九」と揶揄され始めたことで、さまざまな議論が展開された挙句、地域差別では？と炎上。オカン羊さんは「さながら#metoo運動のようだと眺めていました。元熊本女子として、ささやかながら参戦した次第です」と、本作の制作経緯を語る。
亭主関白エピソードは、九州に限らずどの地域にも存在するため九州特有の文化ではない。そのため、オカン羊さんは「『さす九』という言葉は、出身者への偏見や差別につながる可能性がある、という意見も理解できます」と理解を示しながらも「『さす九』を使う人の多くは、特定の相手との関係性の中で『私はこう扱われたくない、嫌だった』という拒絶の表明をしているのであって、地域全体を攻撃しているわけではないはずです」と自身の見解を語る。
また、オカン羊さんは「私とて、九州に暮らしていた時間も、九州の友人達も、おいしい水も食べ物も愛しておりますので、九州の悪口を言われたらチクっとしちゃう気持ちもわかります。でもそこで『馬鹿!!』と怒鳴って終わらせてしまうのではなく、一度立ち止まって考えてみてほしいのです。悪口なのは間違いないので、本当は言わずに、言われずに済む九州になってほしいと願っています」と心の内を話してくれた。
さまざまな人が簡単に発信も情報取集もできる現代。逆に言えば、ただ流れていくような話ではなく、たくさんの人が何かを感じたからこそ炎上した本作、ぜひ読んでみて。
取材協力：オカン羊(@shimizoon)
