3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に韓国代表として出場するカージナルスのライリー・オブライエン投手（30）が代表チーム参加について、ドジャースのトミー・エドマン内野手（30）から薦められたと明かした。19日、韓国メディアが報じた。

韓国メディア「OSEN」によると、オブライエンは17日（日本時間18日）、カージナルスの球団行事に参加。その際に「彼らが私を望んでいて、私も彼らと一緒にいたい」と韓国代表としてWBCでプレーする意思を表明したという。

オブライエンは米国人の父と韓国人の母を持ち、ミドルネームは「ジュンヨン」。球速160キロ台の高速シンカーを武器に昨季は42試合で3勝1敗、防御率2・06を記録した。

「OSEN」はオブライエンが韓国代表に加わるにあたり、エドマンに連絡を取ったと報道。エドマンも母が韓国人で2023年に前回大会に韓国代表として出場した。その経験からオブライエンに対し「機会があったら是非やってみて。本当に楽しい経験になるよ」と代表入りを薦めたと報じた。

エドマンは前回大会、3試合に出場し11打数2安打と不完全燃焼に終わった。日本戦でも「1番・二塁」で出場したものの4打数無安打で、守備でもエラーを記録。韓国が3大会連続で予選敗退を喫したこともあり、一部の韓国ファンからSNSなどで非難を浴びせられた。

同メディアによると、ショックを受けたエドマンに対し、昨年、韓国代表チームがあってお詫びの意思を伝えたともいう。エドマンは昨秋に右足首の手術を受けたため、今大会の出場は断念することとなったが、同メディアは「WBCで傷を受けたが、韓国に対する愛情は変わらず、オブライエンに太極旗を推薦してWBC代表チーム戦力強化に力を貸した」と記した。